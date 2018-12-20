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На Камчатке за год построят 15 объектов
Об этом сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Планируется, что школа в городе Елизово по улице Сопочная будет введена в эксплуатацию в августе 2019 года, и уже 1 сентября сможет принять своих первых учеников. Площадь застройки составила 8 779 квадратных метров, а общая площадь – 13 388 квадратных метров. Здание школы состоит из нескольких блоков. В блоке «А» будут находиться учебные помещения, 3 физкультурных зала, тир, библиотека, актовый зал, медицинский блок, помещения для психологической разгрузки, а также пищеблок и гардеробная. Блок «Б» является вспомогательным зданием. На строительство данного объекта из краевого бюджета было направлено 829 миллионов 871 тысяча рублей», – сказал министр строительства Камчатского края Андрей Дегодьев.
Также в 2019 году в эксплуатацию будут введены жилые дома, расположенные на территории города Елизово ( 99 квартир), сельских поселений Ачайваям (10 квартир), Вывенка (12 квартир), Хаилино (8 квартир), Хайрюзово (4 квартиры), Тигиль (12 квартир), Ковран (4 квартиры), Аянка (8 квартир), Усть-Большерецк (12 квартир), Анавгай (5 квартир), Манилы (12) и Ключевского сельского поселения (12). Об этом сообщили в министерстве строительства Камчатского края.
Андрей Дегодьев отметил, что в 2019 году на территории субъекта приступят к строительству еще пяти социальнозначимых объектов. Так, в трех отдаленных районах края начнут возведение детских садов, а в Петропавловске-Камчатском – физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Кроме того, в Корякии приступят к реконструкции КГБУ ДО «Корякская школа искусств имени Д.Б. Кабалевского».
«В поселке Оссора и селе Соболево начнут возведение зданий детских дошкольных учреждений, рассчитанных на 150 мест. На каждый из этих объектов из бюджета края направят по 265 миллионов 369,93 тысячи рублей. Также к строительству детского сада приступят и в селе Ковран. Данное учреждение будет рассчитано на 30 мест. При условии заключения контрактов на возведение этих объектов в первом квартале текущего года, ввод в эксплуатацию состоится не позднее четвертого квартала 2020 года», – добавил Андрей Дегодьев.
Министр добавил, что в 2019 году продолжится строительство стадиона «Спартак», Камчатского театра кукол и реконструкция здания городского дома культуры СРВ. Также на Камчатке продолжится возведение зданий жилищного фонда: два многоквартирных девятиэтажных жилых дома в районе улицы Карбышева в Петропавловске-Камчатском, комплекс из пяти многоквартирных жилых домов в районе «Приморский» города Вилючинска и многоквартирный дом по улице Строительной в городе Елизово.
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