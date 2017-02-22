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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 23 Февраля, 05:24 |
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Туристы в маленькой Долине гейзеров на Камчатке обеспечены устойчивой связью
Компания «МегаФон» выиграла тендер на предоставление телекоммуникационных услуг Акционерному обществу «Геотерм», дочерней компании ОАО «Русгидро». Согласно условиям контракта, оператор обеспечил мобильной связью персонал двух геотермальных электростанций, расположенных у подножия Мутновского вулкана - Мутновской ГеоЭС-1 и Верхне-Мутновской ГеоЭС, предварительно организовав там покрытие сети GSM. Возможность быть на связи получили и туристы, посещающие местную достопримечательность – маленькую Долину гейзеров.
«МегаФон» предоставит услуги мобильной связи сотрудникам АО «Геотерм», обслуживающим Мутновскую ГеоЭС-1 и Верхне-Мутновской ГеоЭС. Номера сотрудников предприятия перенесены в сеть оператора с помощью услуги MNP.
Досье "Дальневосточного капитала": АО «Геотерм», дочерняя компания ОАО «Русгидро», эксплуатирует две уникальные геотермальные электростанции: Верхне-Мутновскую опытно-промышленную ГеоЭС и Мутновскую ГеоЭС-1. Обе станции преобразуют в электроэнергию тепловую энергию пароводяной смеси Мутновского геотермального месторождения. В настоящее время суммарная мощность Мутновских ГеоЭС составляет около 60 МВт. Эти геотермальные электростанции обеспечивают до 30% энергопотребления центрального Камчатского энергоузла.
Обе геотермальные электростанции расположены у подножья Мутновского вулкана, на отметке 780 метров от уровня моря, в 116 км от города Петропавловска-Камчатского. Это сейсмоопасный район, отнесенный к девятибалльной зоне по шкале MSK-64.
Для того, чтобы организовать на территории ГеоЭС качественное покрытие мобильной связью, «МегаФон» построил и ввел в эксплуатацию отдельную базовую станцию. При этом необходимо было обеспечить связью обе электростанции, находящиеся рядом друг с другом, но при этом разделенные склонами вулкана. Задача усложнялась тем, что на объекты ходит только специализированная техника, а продолжительность зимнего сезона - 9 месяцев в году. Тем не менее, необходимое решение было найдено, и на Мутновских геотермальных электростанциях появилась качественная устойчивая связь.
Покрытие сети охватило также очень популярный в летнее время туристический маршрут, ведущий в маленькую Долину гейзеров. Это уникальный природный объект, который ежегодно посещает более 10 000 человек со всего мира.
«Наша компания активно развивает телеком-инфраструктуру на Камчатке, - отмечает директор Камчатского отделения «МегаФона» Анна Белкина. – Это позволяет обеспечить качественную связь, сервис высокого уровня и привлекательные тарифы для корпоративных клиентов в регионе, в том числе на таких объектах, как Мутновские геотермальные электростанции, которые являются важным звеном в системе энергообеспечения региона».
Досье "Дальневосточного капитала": Лицензионная территория Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 5 млн.
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