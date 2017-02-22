Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 23 Февраля, 05:24 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 57 р.
1 EUR 60 р.
100 JPY 5000 р.
10 CNY 830 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Японско-российская компания JGC Evergreen стала первым иностранным резидентом ТОР "Хабаровск"
свежий номер
Дальневосточный капитал № 2, 2017

Регион сегодня
22.02 |
Международный консорциум инвесторов приступил к управлению Международным аэропортом Владивосток
22.02 |
Резидент Свободного порта Владивосток запустил производство бытовой химии в Приморье
22.02 |
На Сахалине объем производства мяса вырос до 6,4 тысячи тонн
22.02 |
Туристы в маленькой Долине гейзеров на Камчатке обеспечены устойчивой связью
22.02 |
Зона трансфера в аэропорту Хабаровск приняла первых пассажиров
статьи раздела
Компании
22 Февраля 2017, 14:24
Виктор МИЛУШ, генеральный директор ПАО "ДЭК": Расширяем зону обслуживания, оптимизируем бизнес-процессы 1 февраля 10-летие со дня образования отметила Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК), созданная в результате реформирования энергетики Дальнего Востока. На сегодняшний день это крупнейшая энергосбытовая компания и гарантирующий поставщик электроэнергии в четырех субъектах РФ.
статьи раздела
Компании
22 Февраля 2017, 14:12
Отразится ли ликвидация Спецстроя на дальневосточной стройке? За последние 25 лет история показала, что строить на огромных просторах Дальнего Востока надо крупными силами. Тогда это будет эффективно, качественно и быстро. К сожалению, все эти годы более-менее значительные местные строительные компании не выдерживали испытания временем. Например, в Приморье в последние годы ушли со строительного рынка "Тихоокеанская мостостроительная компания", группы компаний RDS (ранее "Востокинвестстрой") и "Далта". Были и другие обидные потери.
статьи раздела
Рынки
20 Февраля 2017, 10:20
Дальневосточная автомечта реализована в Магадане Пока дальневосточники только мечтают об отмене таможенных пошлин, жители Магаданской области уже много лет пользуются такой привилегией
статьи раздела
Рынки
20 Февраля 2017, 09:49
На Дальний Восток федеральные продуктовые сети так и не дошли Основные тенденции последних двух лет в продуктовом ретейле на Дальнем Востоке, очевидно, сохранят свою силу, и уже в ближайшее время стоит ждать заметных изменений на рынке и даже в некоторой степени обновления состава игроков, считают эксперты.
статьи раздела
Рынки
20 Февраля 2017, 09:40
Приморье устало продавать "Хаятт" Приморский край может избавиться от непосильной ноши в виде недостроенного отеля "Хаятт Владивосток Бурный" уже этим летом - торги назначены на 8 июня.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
22 Февраля 2017, 12:42 | Регион сегодня

Туристы в маленькой Долине гейзеров на Камчатке обеспечены устойчивой связью

"МегаФон" обеспечил мобильной связью уникальные Мутновские геотермальные электростанции на Камчатке

Компания «МегаФон» выиграла тендер на предоставление телекоммуникационных услуг Акционерному обществу «Геотерм», дочерней компании ОАО «Русгидро». Согласно условиям контракта, оператор обеспечил мобильной связью персонал двух геотермальных электростанций, расположенных у подножия Мутновского вулкана - Мутновской ГеоЭС-1 и Верхне-Мутновской ГеоЭС, предварительно организовав там покрытие сети GSM. Возможность быть на связи получили и туристы, посещающие местную достопримечательность – маленькую Долину гейзеров. 

«МегаФон» предоставит услуги мобильной связи сотрудникам АО «Геотерм», обслуживающим Мутновскую ГеоЭС-1 и Верхне-Мутновской ГеоЭС. Номера сотрудников предприятия перенесены в сеть оператора с помощью услуги MNP.

Досье "Дальневосточного капитала": АО «Геотерм», дочерняя компания ОАО «Русгидро», эксплуатирует две уникальные геотермальные электростанции: Верхне-Мутновскую опытно-промышленную ГеоЭС и Мутновскую ГеоЭС-1. Обе станции преобразуют в электроэнергию тепловую энергию пароводяной смеси Мутновского геотермального месторождения. В настоящее время суммарная мощность Мутновских ГеоЭС составляет около 60 МВт. Эти геотермальные электростанции обеспечивают до 30% энергопотребления центрального Камчатского энергоузла.

Обе геотермальные электростанции расположены у подножья Мутновского вулкана, на отметке 780 метров от уровня моря, в 116 км от города Петропавловска-Камчатского. Это сейсмоопасный район, отнесенный к девятибалльной зоне по шкале MSK-64.

Для того, чтобы организовать на территории ГеоЭС качественное покрытие мобильной связью, «МегаФон» построил и ввел в эксплуатацию отдельную базовую станцию. При этом необходимо было обеспечить связью обе электростанции, находящиеся рядом друг с другом, но при этом разделенные склонами вулкана. Задача усложнялась тем, что на объекты ходит только специализированная техника, а продолжительность зимнего сезона - 9 месяцев в году. Тем не менее, необходимое решение было найдено, и на Мутновских геотермальных электростанциях появилась качественная устойчивая связь. 

Покрытие сети охватило также очень популярный в летнее время туристический маршрут, ведущий в маленькую Долину гейзеров. Это уникальный природный объект, который ежегодно посещает более 10 000 человек со всего мира.

«Наша компания активно развивает телеком-инфраструктуру на Камчатке, - отмечает директор Камчатского отделения «МегаФона» Анна Белкина. – Это позволяет обеспечить качественную связь, сервис высокого уровня и привлекательные тарифы для корпоративных клиентов в регионе, в том числе на таких объектах, как Мутновские геотермальные электростанции, которые являются важным звеном в системе энергообеспечения региона».

Досье "Дальневосточного капитала": Лицензионная территория Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 5 млн.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: связь  Мегафон  туризм 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Финансы
21 Февраля 2017, 16:34
Скимминг, фишинг, фарминг, вишинг и "нигерийские письма" дошли до Дальнего Востока На Дальнем Востоке за два года раскрыто 10 случаев скимминга и хакерских атак на банковские счета клиентов
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
20 Февраля 2017, 09:05
ОПРОС "Дальневосточного капитала": Кого предпочитает босс - командного игрока или свободного художника? То, что одни люди склонны играть в команде, а другие предпочитают одиночную работу, становится заметно уже при наблюдении за маленькими детьми. Даже в детских играх одних привлекает слаженная работа в команде, а другие хотели бы отвечать только за себя. Бесспорно, взрослая жизнь диктует свои условия: любой крупный и средний бизнес предполагает слаженную команду. А вот остается ли простор "свободным художникам" (как среди сотрудников, так и среди руководителей), рассуждали представители дальневосточных компаний.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Февраля 2017, 17:45
Евгения КРАВЧЕНКО, архитектор: Первая "скрипка" открытого города Человеку с рождения важно находиться в правильной атмосфере - семьи, человеческого окружения, пространства, энергетики, в конце концов. И только тогда он может гармонично развиваться, расти духовно и делать то, что ему предназначено.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Февраля 2017, 17:35
Vladivostok Boat Show по традиции пройдет во Владивостоке в мае В этом году гостям и участникам мероприятия будут открыты новые форматы и возможности.
статьи раздела
Вкус жизни
16 Февраля 2017, 17:03
Заповедник "Магаданский": Прикоснуться к первозданной жизни Магаданская земля - Magterra - для многих это неизведанная земля (Terra Incognita). Что же мы знаем о ней?
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика