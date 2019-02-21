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Понедельник| 25 Марта, 20:19 |
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Новый сейсмоустойчивый многоквартирный дом построят на Камчатке
Государственный контракт с подрядной организацией заключен в этом месяце, сообщили в министерстве строительства Камчатского края.
Общая площадь дома составит 4,8 тысячи квадратных метров. В здании расположатся 11 однокомнатных, 17 трехкомнатных и 71 двухкомнатная квартира.
«Работы по устройству фундамента дома были выполнены подрядчиком в прошлом году в рамках другого контракта. В текущем году строительство здания должно быть завершено. Времени мало, но пока застройщик укладывается в сроки. Общая стоимость строительства составляет около 365 миллионов рублей, где 25 миллионов выделены из краевого бюджета, все остальные средства поступили из бюджета страны в рамках федеральной программы по строительству сейсмостойкого жилья. Напомним, на 2019 год на эти цели Камчатский край получил рекордную субсидию в размере 1 миллиард 90 миллионов 774 тысячи рублей», – сказал министр строительства субъекта Андрей Дегодьев.
Он добавил, что завершение строительства 99-квартирного дома планируется до конца 2019 года. По соседству в этом же микрорайоне возводятся еще два 45-квартирных жилых здания, они должны быть сданы в 2020 году.
Строительство осуществляется в рамках реализации краевой государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края».
Журнал "Дальневосточный капитал"
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