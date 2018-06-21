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22 Июня 2016, 12:00 | Регион сегодня

Новая полоса в аэропорту Елизова "приняла" на себя весь объем авиаперевозок Камчатки

Новая взлётно-посадочная полоса в аэропорту города Елизова приняла на себя весь объём авиаперевозок, выполняемых как по местным авиалиниям, так и по межрегиональным и международным маршрутам.

Об этом журналу "Дальневосточный капитал" сообщил заместитель Председателя Правительства Камчатского края Юрий Зубарь.

«Новая полоса была открыта 1 июня. С этого времени она активно работает. Абсолютно все рейсы, которые выполняет аэропорт «Петропавловск-Камчатский», летают и садятся с использованием новой полосы, старая - принимать и отправлять гражданские самолёты прекратила, - сказал Юрий Зубарь. – На полосу получены все необходимые сертификаты и заключения соответствия. Она находится в лётном состоянии и ежедневно обследуется. Последнее освидетельствование с актом проведено 16 июня. Замечаний нет никаких, состояние «взлётки» соответствует требованиям безопасности».
Юрий Зубарь сообщил, что следить за состоянием взлётно-посадочной полосы, рулёжных дорожек и перрона будет ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», а обеспечивать гарантийное обслуживание в течение ближайших пяти лет будет генеральный подрядчик работ - ФГУП «Главное управление строительства дорог и аэродромов при Спецстрое России».

«Учитывая срок ввода полосы в эксплуатацию, гарантия на все объекты реконструкции будет действовать до 2021 года», - сказал зампред.

Исполняющий обязанности руководителя камчатского межрегионального территориального управления Росавиации Владимир Волявко сообщил, что постоянный мониторинг за плоскостными сооружениями аэропорта осуществляется ежедневно.

«Согласно действующим требованиям, два раза в год осуществляется общий контроль за состоянием плоскостных сооружений аэродрома с использованием геодезической съёмки. Кроме этого, у нас существует аэродромная служба, которая осуществляет ежедневный контроль за состоянием ВПП, перрона, рулёжных дорожек - проверяет готовность аэропорта к принятию воздушных судов, - сказал Владимир Волявко. - Все помнят, как при посадке на старую полосу у нас открывались багажники, откуда от тряски выпадали вещи. Если сравнивать с новой полосой, то это, безусловно, небо и земля. Новая полоса ровная, чистая, сухая. Есть традиция: когда борт садится в аэропорту, все пассажиры хлопают. Я думаю, что на Камчатке часть этих аплодисментов относится и к строителям новой полосы, и к аэродромной службе, которая осуществляет контроль за её состоянием».  
Напомним, реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Елизова проведена по поручению Президента России Владимира Путина. На эти цели из средств федерального бюджета было направлено порядка 12 млрд рублей. За время реконструкции выполнено устройство взлетно-посадочной полосы, пассажирского перрона, мест стоянки самолетов и рулёжной дорожки, строительство командно-диспетчерского пункта, аварийно-спасательной станции, дизельной котельной, ограждения и патрульной дороги, смонтировано необходимое радиотехническое и навигационное оборудование. Торжественный ввод новой ВПП в эксплуатацию прошёл 1 июня текущего года.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: авиаперевозки 


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