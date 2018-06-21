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Понедельник| 09 Июля, 23:32 |
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ВТБ предоставил финансирование по программе корпорации МСП рыбоперерабатывающему заводу на Камчатке
В рамках данной программы банк ВТБ предоставил компании средства по фиксированной ставке в 11% годовых как предприятию с годовой выручкой до 800 млн рублей. Срок кредитования 3 года.
ООО РПЗ «Максимовский» ведет вылов рыбы и водных биоресурсов, осуществляет выпуск мороженой рыбопродукции. Финансирование будет направлено на модернизацию основных средств и приобретение оборудования для холодильников.
Руководитель дирекции ВТБ по Камчатскому краю Сергей Финке прокомментировал: «Мы много лет сотрудничаем с рыбодобывающими и рыбоперерабатывающими предприятиями края. Рыбная отрасль является ключевой для региона, финансирование модернизации предприятий отрасли на льготных условиях придаст дополнительный импульс ее развитию».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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