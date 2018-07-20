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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Августа, 19:09 |
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На Кимкано-Сутарском ГОК произведены первые 100 000 тонн железорудного концентрата
На КС ГОК продолжаются пусконаладочные работы, целью которых является вывод предприятия на полную мощность. Уровень загрузки при пусковых испытаниях достигал 60%. В ходе продолжающихся испытаний оборудования предприятие производит и складирует железорудный концентрат. На 20 ноября 2016 г. было произведено 100 000 тонн железорудного концентрат, из них 87 000 тонн были отправлены потребителям, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Департаменте внешних коммуникаций ООО "Петропавловск - Черная Металлургия".
Юрий Макаров, генеральный директор КС ГОК: “Мы с гордостью сообщаем о выпуске 100-тысячной тонны продукции. Это большое достижение нашей команды, которое подтверждает положительную динамику пусковых испытаний. Пусконаладочные работы на КС ГОК продолжаются и приближают предприятие к выходу на полную мощность в первом квартале 2017 г."
Журнал "Дальневосточный капитал".
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