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Четверг| 22 Ноября, 17:05 |
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"Берингия-2019" пойдет по западному побережью Камчатки
Об этом сообщил Вице-губернатор Камчатского края – руководитель Аппарата Губернатора и Правительства, председатель оргкомитета «Берингии» Алексей Войтов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Первый оргкомитет «Берингии-2019» состоялся сразу после финиша «Берингии-2018». На нем мы объявили дату проведения гонки. Это было сделано заранее для того, чтобы туроператоры и туркомпании Камчатки смогли полноценно планировать маршруты, реализовывать туристические продукты и для того, чтобы участники «Берингии» из других субъектов понимали, как выстраивать подготовку к гонке. «Берингия-2019» стартует в нечетный год, поэтому, как и должна, пойдет по западному побережью Камчатки. Сегодня было принято решение продлить маршрут гонки почти на 600 километров. Из Оссоры упряжки направятся в Усть-Камчатск», - отметил Алексей Войтов.
Торжественное открытие детской гонки «Дюлин» состоится 21 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. 23 февраля на территории комплекса пройдет торжественное открытие камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия-2019». 2 марта праздничные мероприятия, посвящённые старту гонки, пройдут в селе Эссо. Технический старт «Берингии» назначен на 3 марта.
По проекту, маршрут гонки будет состоять из 16 этапов. Ожидается, что гонка 2019 года продлится до 20 марта. Но точная дата финиша будет зависеть от погодных условий.
Напомним, традиционная экстремальная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия» проходит с 1990 года. «Берингия-2018» вошла в «Книгу рекордов России» как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в стране. Достижение зафиксировано и официально подтверждено президентом «Агентства ПАРИ», главным редактором «Книги рекордов России» Алексеем Свистуновым. Протяженность гонки составила 2101 километр. В 2018 году за звание победителя «Берингии» боролись 15 каюров. Чемпионом «Берингии-2018» стал Валентин Левковский.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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