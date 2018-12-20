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Самое крупное стадо оленей зафиксировано на острове Беринга
На Камчатке в заповеднике «Командорский» стартовали учеты численности оленя на острове Беринга. Эти ежегодные исследования проходят, как правило, в северной (более равнинной) части острова, куда олени мигрируют с юга для добычи корма зимой.
Как показали предыдущие наблюдения, в это время здесь собирается до 72% общей численности популяции, а провести учеты в северной части острова намного проще, чем в гористой южной местности.
В этом году работы по учету численности северного оленя начались необычайно рано. Первые немногочисленные группы самцов мигрировали с юга на север в середине октября, что на 10 дней раньше, чем в прежние годы. Уже во второй половине ноября отмечено увеличение численности северного оленя, а первые самки появились только в начале декабря.
Первые крупные стада, численностью в 700 и 400 особей, были отмечены в самом начале декабря. Чуть позже при повторном обследовании территории с помощью беспилотного летательного аппарата специалисты встретили крупное стадо, в котором находилось свыше 1300 животных, а общая численность подсчитанных за день учета оленей оказалась около 1400 голов. Таким образом, на сегодняшний день популяцию северного оленя на острове Беринга можно оценить в 2000 особей. «Следует заметить, что таких крупных стад за всю историю официальных наблюдений никогда не фиксировали», - отметил заместитель директора по науке Евгений Мамаев.
Отметим, на начало углубленного изучения биологии одомашненного северного оленя на острове Беринга в 2015 году популяция насчитывала 1500 особей. Кроме учета численности исследования включают изучение питания завезенного вида, наблюдения за поведением и иные работы. Так, например, на острове Беринга основным кормом северного оленя является шикша (водяника), хотя в других местах они едят по преимуществу ягель. Ягельники на острове были съедены оленями спустя, примерно, полвека после их вселения.
Северный олень на острове Беринга является интродуцентом, то есть новым видом, намеренно завезенным человеком. Его завозили трижды – в конце 19 века и два раза в 20 веке. Это означает, что растительные сообщества острова эволюционировали в отсутствии этого животного. Уже сейчас, сравнивая спутниковые снимки 1999-го и 2014-го годов, отмечены изменения ландшафта острова Беринга – появились характерные проплешины, эрозийные промоины. Насколько это связано с жизнедеятельностью северного оленя предстоит выяснить на местности.
Официальный сайт заповедника «Командорский»
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