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Новый этнокультурный центр открыт на Камчатке на базе питомника ездовых собак "Хальч"
Принимая посетителей, инициаторы проекта знакомят гостей с традиционным бытом коренного населения Камчатки. На территории питомника уже созданы первые объекты туристской инфраструктуры, позволяющие организовать семейный отдых для жителей и гостей региона, сообщила руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена Стратонова.
«Питомник ездовых собак “Хальч” находится на территории Вулканного городского поселения. Земля выделена в безвозмездное пользование под развитие традиционных промыслов. Уже сейчас здесь принимают туристов, пока в основном отдых рассчитан на семейные группы. Сейчас на Камчатке больше 10 этнических деревень, но этот питомник своего рода наша гордость – он обустроен благодаря традиционной камчатской гонке “Берингия”», - сказала Елена Стратонова.
Владелец питомника - дважды чемпион «Берингии» – Валентин Левковский. Призовые деньги, выигранные им в гонках 2016 и 2017 годов, направлены на обустройство участка. Он реализует проект совместно со своим отцом – трёхкратным победителем гонки – Николаем Левковским.
«Вообще, конечно, всё начиналось с мечты. Когда я впервые приехал на “Берингию”, у нас всего 10 собак было. Занимался с ними в деревне. Потом выиграл гонку, получил призовые и приступили к строительству. Сначала домик построили, потом юрту современную. Следующим этапом хотим детскую горку построить, чтобы ребята могли не только на собаках кататься», - сообщил Валентин Левковский.
В настоящее время питомник рассчитан на приём туристов в зимний период. В планах дальнейшего развития - обустройство территории для круглогодичного приёма и размещения гостей. Питомник уже посещают не только жители края, но и туристы из других регионов России и зарубежных стран, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Людей уже много было, едут отовсюду – из Москвы, Санкт-Петербурга, Казахстана, Кореи, Австралии. Много людей с Приморья едут. Всем у нас нравится. Мы общаемся, угощаем блюдами национальной кухни коренных малочисленных народов Камчатки, рассказываем о дикой природе, животном мире», - сказал Николай Левковский.
За последние годы число питомников на Камчатке возросло практически вдвое. Одним из стимулов к повышению культуры ездового собаководства выступила «Берингия» - главная гонка России на собачьих упряжках, которая из года в год привлекает на Камчатку всё больше туристов.
«Невозможно переоценить влияние “Берингии” на развитие событийного туризма на Камчатке. Это один из основных брендов нашего региона. Краевым Правительством проводится серьёзная работа для того, чтобы сделать отдых на Камчатке не сезонным, а круглогодичным. Можно смело утверждать, что событийный туризм – один из наиболее динамично развивающихся видов туризма в крае. Высокие показатели достигаются, в том числе, и за счёт создания и развития туристской инфраструктуры», - сказал заместитель председателя Правительства Камчатского края Алексей Войтов.
Добавим, что туризм в последние годы привлекает всё больше инвестиций в экономику региона. Так, в рамках проектов ТОР «Камчатка» и «Свободный порт Владивосток» в крае реализуется ряд инвестиционных проектов на сумму превышающую 5 млрд рублей. В основном это строительство гостиничных комплексов и другой туристической инфраструктуры.
«Только в 2017 году на Камчатке было сдано 17 новых объектов размещения. Да, в основном это небольшие гостевые дома, хостелы, но постепенно инфраструктура начинает прирастать. Кстати, один из крупнейших проектов, реализующихся сейчас в крае в рамках “Свободного порта Владивосток” – это проект по строительству крупнейшей гостиницы прямо в центре Петропавловска-Камчатского», - рассказала Елена Стратонова.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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