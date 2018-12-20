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Среда| 23 Января, 19:22 |
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На предприятии нового резидента ТОР "Камчатка" будет создано более 450 рабочих мест
Соответствующие соглашение было подписано между компанией и АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Об этом сообщили в агентстве приоритетных проектов развития Камчатского края.
«АО «Камчатское золото» стало 77 резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка». Благодаря предприятию на полуострове будет создано более 450 новых рабочих мест, а налоговые поступления в бюджеты всех уровней за первые 10 лет реализации проекта составят 1 миллиард 909 миллионов рублей», – сказала руководитель агентства приоритетных проектов развития Камчатского края Юлия Харитонова.
До 2034 года в освоение месторождений АО «Камчатское золото» будет вложено не менее 2 миллиардов 158 миллионов рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Подписание соглашения позволило дать старт реализации инвестиционного проекта по модернизации и развитию месторождений «Золотое», «Кунгурцевское», «Угловое», «Бараньевское» на период до 2034 года, а также создать устойчивую минерально-сырьевую базу для ГОК «Агинский». Переработка руды будет осуществляться на Агинской золотоизвлекательной фабрике», – рассказали в компании.
Добавим, в рамках территории опережающего развития «Камчатка» реализуются 77 проектов с объемом инвестиций 32 миллиарда 258,51 миллиона рублей, их ввод в эксплуатацию создаст в субъекте более 5,5 тысяч новых рабочих мест. В настоящее время резиденты уже вложили в экономику края 4 миллиарда 948,19 миллиона рублей и создали 1 437 рабочих мест.
Досье "Дальневосточного капитала": АО «Золото Камчатки» входит в десятку ведущих золотодобывающих компаний России по объему добычи, входит в Группу «Ренова». «Золото Камчатки» владеет 100-процентным пакетом акций АО «Камчатское золото», АО «Камголд», АО «Аметистовое», АО «Быстринская горная компания» и ООО «Золото Камчатки Эксплорейшн». Управление дочерних обществ АО «Золото Камчатки» осуществляет ООО «Интерминералс менеджмент». На сегодня АО «Золото Камчатки» владеет 9 лицензиями на право пользования недрами 11 золоторудных объектов, расположенных на территории Камчатского края, с общей ресурсной базой более 440 тонн золота.
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