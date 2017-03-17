|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 24 Марта, 00:58 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В рыбной отрасли Камчатки реализуются 10 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 11 млрд рублей
Глава региона подчеркнул, что рыбохозяйственный сектор показал рекордные объемы вылова в прошлом году. Камчатские рыбаки добыли более миллиона тонн водных биоресурсов.
«Стратегическая задача отрасли – развитие берегового производства, создание современных мощностей для глубокой переработки биоресурсов, обновление флота. Многие из вас знают, что благодаря инвестиционному проекту одного из старейших камчатских рыболовецких предприятий, Колхоза им. Ленина, край стал передовиком в сфере строительства флота. Это первая компания, которая строит суперсовременные добывающие суда на российской верфи. В рамках этого проекта в 2018 году камчатский флот пополнится тремя суперсовременными судами, общей стоимостью около 4,5 млрд рублей. Первое судно сойдет со стапелей уже в июне этого года, второе – в ноябре», - сказал Владимир Илюхин.
Он отметил, что только в рамках краевой программы в 2016 году в развитие берегового производства и обновление флота вложен 1 млрд 580 млн рублей. Всего же добывающие и перерабатывающие компании вложили в обновление своих мощностей более 3,5 млрд рублей.
В настоящее время в стадии реализации находятся 10 инвестиционных проектов с объемом инвестиций почти 11 млрд рублей, большая часть из них – на побережье в отдаленных районах края. В числе крупнейший проектов Владимир Илюхин назвал строительство нового комплекса рыбокомбината в Тымлате (Тымлатский РКЗ), который в 2016 году получил статус особо-значимого. Объем инвестиций по этому проекту – более 2 млрд рублей.
Кроме того, еще две организации получили статус резидентов ТОР «Камчатка» - это проект Колхоза имени Ленина по модернизации двух судов и строительству новых производственных корпусов Фабрики береговой обработки рыбы в Петропавловске-Камчатском. Второй проект, компании «Город 415», предполагает создание комплекса по глубокой переработке рыбной продукции, он будет реализован совместно с корейским бизнесом.
Говоря об успехах отрасли, губернатор отметил ряд важных для Камчатки решений руководства страны, среди которых - запрет дрифтерного промысла и обязательная «прописка» для рыбодобывающих компаний.
«Мы не один год добивались обязательной регистрации компаний, осуществляющих прибрежное рыболовство в прибрежных субъектах. По итогам госсовета, где я озвучил эту проблему Президенту, глава государства дал соответствующие поручения и в конце прошлого года в законодательство были внесены необходимые поправки. Благодаря этому в прошлом году в край уже «вернулись» два предприятия с суммарным объемом квот 85 тысяч тонн ВБР. Для Камчатки – это один из эффективных способов повышения собственной налоговой базы, наряду с привлечением инвестиций в новые проекты, развитием промышленного производства, проектов малого и среднего бизнеса», - сказал Владимир Илюхин.
Отвечая на вопросы депутатов, губернатор напомнил и о мерах поддержки для предприятий рыбодобывающего и перерабатывающего комплекса.
«В условиях сокращения федеральных мер поддержки, с прошлого года мы начали предоставлять краевые субсидии на возмещение части затрат на уплату первого взноса по договорам лизинга, а также увеличили размер компенсации на уплату лизинговых платежей и процентов по инвестиционным кредитам», - сказал глава региона.
В целом с 2008 года компании Камчатского края вложили в обновление и модернизацию флота и береговых производств более 18 млрд рублей. За это время было построено 17 современных заводов, построено, куплено и модернизировано 16 судов, создано более 2,5 тысяч рабочих мест.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Более 5 млрд рублей инвестировано в развитие горной промышленности на Камчатке
- В рыбной отрасли Камчатки реализуются 10 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 11 млрд рублей
- Индийская компания Tata Power будет участвовать в инвестиционном проекте на Камчатке
- Первые абоненты в отдалённых районах Камчатки подключены к высокоскоростному спутниковому интернету
- Камчатка получит 66 млн руб. на создание комфортной городской среды
- Камчатский край презентовали на международной туристической выставке "ITB"
- В экономику Камчатки вложено более 30 млрд рублей внебюджетных инвестиций
- Корея подтвердила участие в проекте строительства Камчатской краевой больницы
- Каюрам "Берингии-2017" предстоит пройти порядка 1500 километров
- Камчатка вошла в десятку российских регионов с наиболее благоприятной ситуацией в основных секторах экономики
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.