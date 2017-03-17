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Более 5 млрд рублей инвестировано в развитие горной промышленности на Камчатке
По словам губернатора Камчатского края, горная промышленность на полуострове развивается опережающими темпами.
«После выхода на полную мощность ГОКа "Аметистовый" по итогам прошлого года в крае добыто в полтора раза больше золота, почти втрое больше серебра. На стадии реализации - еще ряд значимых проектов в этой отрасли. Крупнейший из них – это ГОК на Озерновском золоторудном месторождении. Инвестор (АО "СиГМА") планирует ввести первую очередь проекта (опытно-промышленная фабрика с производительностью 250 тыс. т. руды в год, до 2,5 т золота в год) к концу следующего года. Ранее компания уже получила ряд государственных мер поддержки и сейчас строит подъезд к месторождению», - сказал Владимир Илюхин.
Глава региона сообщил, что еще один крупный проект в этой отрасли планирует реализовать совместно с индийскими партнерами. На прошлой неделе Владимир Илюхин подписал соглашение с крупнейшим инвестором Индии, компанией «Tata Power». Она планирует начать освоение Крутогоровского месторождения каменного угля, расположенного в Соболевском районе Камчатки. В рамках проекта планируется разработка месторождения и организация добычи угля, строительство транспортной и другой сопутствующей инфраструктуры, в том числе моловых сооружений на берегу Охотского моря, складских терминалов, дорог, связывающих месторождение с портом и селом Соболево.
«Должен отметить, что по итогам года объем инвестиций в этой отрасли превысил 5 млрд рублей, в крае дополнительно создано почти 400 новых рабочих мест. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет края составил 1 млрд 130 млн рублей. До 2020 года бизнес намерен вложить в развитие этой отрасли на Камчатке еще около 20 млрд рублей», - отметил Владимир Илюхин.
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