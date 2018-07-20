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23 Августа 2016, 11:04 | Регион сегодня

На Камчатке обсуждают возможность строительства сетевых отелей международного класса

Возможность строительства современных гостиниц на Камчатке обсудили представители двух крупнейших международных сетей - "Hilton Worldwide" и "Сarlson Rezidor", власти региона и руководство Фонда развития Дальнего Востока и Забайкалья.

Встреча прошла в правительстве Камчатского края.

Отельеры прибыли на полуостров в рамках большого дальневосточного турне. Ранее они побывали в Хабаровске и Владивостоке и теперь приехали на Камчатку, чтобы познакомиться с перспективами развития гостиничного бизнеса в регионе, сообщили журналу "дальневосточный капитал" в пресс-службе Правительства Камчатского края.

«На Камчатке уникальные туристические возможности. И гостей, которые приезжают на полуостров, нужно где-то размещать. Поэтому мы видим большой потенциал для развития гостиничного бизнеса, все предпосылки для этого есть, - отметил директор по развитию в России и СНГ «Hilton Worldwide» Алексей Шаталов. – Мы уже посмотрели несколько объектов - биатлонный комплекс, где планируется строительство отеля, площадку возле Култучного озера, где будет гостиница «Парус», и побывали на территории морского порта, где также предполагается создание гостиничного комплекса. Есть заинтересованность, есть идеи, будем их обсуждать».

«Если появляется гостиница под управлением международного оператора, то это сразу придает региону определенный статус. Туристы, в том числе и российские, чаще выбирают сетевые отели. Если здесь появится наша гостиница, то мы гарантируем гостям уровень сервиса, соответствующий всем международным стандартам», - рассказал вице-президент отдела по развитию бизнеса «Сarlson Rezidor» Дэвис Дженкинс.

Как отметила заместитель председателя правительства края Марина Суббота, власти региона готовы оказать поддержку как отельерам, так и инвесторам, которые будут осуществлять проекты строительства. Компании могут стать резидентами ТОР «Камчатка» или Свободного порта, получив ряд налоговых льгот и других преференций.

«У нас сегодня есть ряд готовых площадок, которые мы можем предложить под строительство гостиниц. Это площадки как в параратунской курортной зоне, так и в Петропавловске-Камчатском. Надеюсь, это достаточный выбор для отельеров. Мы договорились, что если появится интерес к каким-либо площадкам, то мы все «закатываем рукава» и работаем по конкретным проектам, - сказала Марина Суббота. - Развитие туристического и гостиничного бизнеса – одна из наших приоритетных задач. Камчатке нужны отели разного уровня, как бизнес отели, так и гостиницы эконом-сегмента, которые будут ориентированы на туристов, массово посещающих Камчатку».

«Туристы едут на Камчатку смотреть, прежде всего, ее уникальную природу. И, исходя из логистики наших туристических маршрутов, назревает необходимость в создании некой гостиничной сети. Предположим, в городе может быть 200-300-местный отель, а на базовых точках маршрутов – совсем небольшие отели вашей же сети, но с тем же уровнем сервиса и комфорта», - добавил глава агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Геворк Шхиян.

Заместитель председателя правительства региона Юрий Зубарь рассказал гостям о развитии транспортной отрасли региона. В частности, зампред отметил, что в следующем году начнется строительство нового аэровокзала в главном аэропорту Камчатки, проект готов и уже прошел государственную экспертизу. Кроме того, в этом году завершится строительство Морского вокзала в Петропавловске-Камчатском.

«Это будет современный Морской вокзал, с пунктом пропуска через госгосграницу. У нас есть ряд участков, которые находятся в центре города в непосредственной близости от него. Места для строительства гостиничного комплекса там более чем достаточно. Полагаю, что это очень выигрышное расположение, где будут сосредоточены большие туристические потоки», - сказал Юрий Зубарь.

Финансовую помощь потенциальным инвесторам проектов строительства гостиничных комплексов на Камчатке готов оказать Фонд развития Дальнего востока и Забайкалья.

«Фонд готов софинансировать проекты. Существенным изменением в нашей работе в этом году стало то, что деньги стали более доступны - на сегодняшний день мы размещаем наш капитал под 5 процентов годовых сроком на 10 лет. Внутри этого пакета также предусматриваем различные финансовые инструментарии, привлекательные для инвесторов», - рассказал заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Забайкалья Денис Аскинадзе.

Представители  Фонда и отельеры из «Hilton Worldwide» и «Сarlson Rezidor» также намерены осмотреть другие перспективные места для строительства отелей в краевом центре и прилегающих к нему территориях. После оценки возможных проектов в сфере развития гостиничной инфраструктуры, запланированы встречи с потенциальными инвесторами.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: строительство  отели  туризм 


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