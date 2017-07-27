|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 23 Августа, 19:30 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Камчатка подпишет соглашение с инвестором для строительства международного терминала на ВЭФ
Конкурс был объявлен в начале июля, прием заявок был завершен 22 августа. В Корпорации развития Камчатского края проведена процедура вскрытия поступившего пакета документов.
«Надеемся, что все заявки поданы в установленной форме. Теперь начинается процедура отбора победителя конкурса. Документация будет изучена на соответствие установленным критериям, и мы ожидаем, что к 31 августа победитель инвестиционного конкурса будет определён», - сказал Юрий Зубарь.
Строительство международного авиатерминала на Камчатке начнется в этом годуАэропорт «Петропавловск-Камчатский» – единственный в крае, способный принимать воздушные суда с большой взлетной массой, обеспечивающий функционирование регулярных авиапассажирских перевозок всех видов: международных, межрегиональных и местных. Проект развития главных воздушных ворот Камчатки разработан по инициативе Правительства региона. Он предполагает строительство нового международного терминала, рассчитанного на обслуживание до 400 человек в час, а также других объектов аэропортовой инфраструктуры.
Соглашение с инвестором о строительстве нового пассажирского терминала в главном аэропорту Камчатки планируется подписать в рамках Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 6-7 сентября.
«Это стратегически важный для Камчатки проект. Его реализация позволит не только повысить уровень обслуживания пассажиров в елизовском аэропорту, но и придаст мощный импульс развитию транспортной и туристической сфер региона. В течение двух лет была проведена масштабная работа по продвижению строительства международного терминала: организованы роуд-шоу, консультации с компаниями, имеющими опыт в сопровождении таких объектов, переговоры и встречи с потенциальными инвесторами, в том числе на территории аэропорта. Планируем, что на Восточном экономическом форуме мы завершим эту работу и подпишем соглашение с инвестором», - сказал Владимир Илюхин.
Напомним, ранее по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в главном аэропорту Камчатки была проведена реконструкция взлётно-посадочной полосы № 1. В общей сложности на модернизацию объекта из федерального бюджета было направлено почти 12 млрд рублей. Помимо устройства ВПП в аэропорту выполнена реконструкция пассажирского перрона, мест стоянки самолетов и рулёжной дорожки, построены новый командно-диспетчерский пункт, аварийно-спасательная станция, дизельная котельная, а также смонтированы объекты радиотехнического, навигационного и светосигнального оборудования.
- Камчатка подпишет соглашение с инвестором для строительства международного терминала на ВЭФ
- На Камчатке возводят гостиничную башню в форме вулкана с истекающей лавой
- На Камчатке 12 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня вулкана
- Рыбаки Камчатки поедут на Международный рыбопромышленный форум в Санкт-Петербург
- "Терминал Сероглазка" на Камчатке запускает новую международную контейнерную линию
- Стратегическое соглашение о строительстве нового терминала в аэропорту Камчатки подпишут на ВЭФ
- Ассоциация поддержки резидентов СПВ добралась до Камчатки
- Правительство Японии изучает инвестпроекты в рыбной промышленности и сельском хозяйстве на Камчатке
- Камчатка отметит "День вулкана" массовым восхождением на Авачу и субботником
- "Вулканариум" стал новой "фишкой" Камчатки
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.