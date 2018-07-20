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Резидент ТОР "Камчатка" будет перерабатывать вулканический материал

Организацией добычи и производства нерудных строительных материалов для нужд строительного хозяйства Камчатского края займется компания "Камчатнеруд"

Компания подписала соглашение с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» на сумму свыше 475 млн рублей. Плани руется создать 38 рабочих мест.

Инвестиционный проект предусматривает добычу, переработку, производство и реализацию песчано-гравийной смеси и природного камня вулканогенных пород на базе Быстринского, Николаевского и Мутновского месторождений, расположенных в Елизовском муниципальном районе, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

«Потребление строительных материалов в том же районе, где расположено производство, - важное конкурентное преимущество нашего проекта, основными целями которого являются создание высокорентабельного предприятия, а также удовлетворение рынка строительными материалами и иными продуктами добычи песчано-гравийного материала и природного камня», - поясняет генеральный директор ООО «Камчатнеруд» Светлана Гуляева.

Реализация проекта, ввод которого предусмотрен во втором квартале 2022 года, будет вестись поэтапно. По окончании геолого-разведочных и проектно-изыскательных работ резидент ТОР «Камчатка» планирует проложить подъездные пути и внутрикарьерные дороги, построить здания и сооружения, закупить производственное оборудование и технику и приступить к выпуску продукции, ориентированной   на широкий спектр потребителей.

Помимо природного гравия, песчано-гравийной смеси, песка и природного камня предприятие будет производить облицовочные плиты и блоки для опорных стен и парапетов, цоколи зданий, бордюрный камень, а также тротуарную плитку и брусчатку. По расчетам компании, ежегодное строительство, ремонт, реконструкция автомобильных дорог, в связи с агрессивными природно-климатическими условиями, обеспечит постоянный спрос на нерудные строительные материалы. А предоставление транспортных услуг по доставке продукции покупателям обеспечит компании дополнительный доход.   

«Для нас важна успешная реализация всех заявленных проектов - вне зависимости от сектора экономики, отраслевой принадлежности или же размера предприятия, и мы прилагаем максимальные усилия, чтобы довести все проекты до стадии функционирующего бизнеса», - подчеркивает генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.         

Кроме ООО «Камчатнеруд» соглашения об инвестиционной деятельности на территории опережающего развития «Камчатка»  на днях подписали еще три компании: «Лидер»,  «Трофейный двор» и «Спутник», которые займутся  строительством базы для хранения грузов, созданием этнокультурного центра и рекреационно-гостиничного комплекса. Таким образом, на сегодняшний день ТОР «Камчатка» самая многочисленная по количеству резидентов, число которых достигло 71. В реализацию заявленных проектов инвесторы готовы вложить 30,8 млрд рублей и создать более 5070 рабочих мест. Из них восемь проектов уже запущены, сумма вложений составляет 447 млн рублей, создано 236 рабочих мест.   

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Камчатка  ТОР 


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