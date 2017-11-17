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Четверг| 23 Ноября, 12:51 |
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Гонка на собачьих упряжках "Берингия-2018" с Камчатки пойдет на Чукотку
Такое решение было принято на собрании каюров и членов оргкомитета гонки «Берингия». Встреча состоялась в Петропавловске-Камчатском на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Мы встретились с постоянными участниками гонки, обсудили с ними все нюансы этого маршрута. На встречу хотели привезти всех каюров, в том числе с севера, но погодным условиям это сделать не удалось. Но, тем не менее, мы со всеми провели переговоры лично, у всех узнали их мнение, – рассказал председатель оргкомитета гонки «Берингия-2018» Алексей Войтов. – И сегодня каюры вместе, в один голос, предлагают экспедицию 2018 года начать в селе Мильково и финишировать в населенном пункте Марково, в Чукотском автономном округе. Я думаю, что эту инициативу оргкомитет поддержит на первом заседании, и это будет беспрецедентная гонка».
В 2018 году каюры планируют идти по восточному побережью полуострова, по территории Камчатки уже привычным маршрутом до села Тиличики затем, через Аянку, выйти на территорию Чукотского автономного округа и двинуться на Марково.
«Мы, конечно, довольны этим решением, с августа готовимся. Я усиленно тренирую собак, которые пойдут на Чукотку, – поделился мнением трехкратный участник гонки «Берингия» Виталий Тишкин. – Прежде всего, я хочу проверить себя, узнать, что могу. Полторы тысячи километров прошли, значит, и две сто пройдем. Это самый главный вопрос для меня – смогу ли я? Уверен, что мы с моими собаками пройдем этот маршрут целиком, мы сможем».
30 ноября состоится первое заседание оргкомитета гонки, на котором будет утвержден полный маршрут со всеми промежуточными пунктами, даты проведения детской гонки «Дюлин», гонки-пролога «Берингии-2018» и непосредственно даты старта самой «Берингии». Также, сразу после заседания оргкомитета будет объявлена дата старта заявочной кампания на участие в гонке не только для каюров, но и для волонтеров.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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