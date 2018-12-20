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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 24 Января, 10:25 |
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14 участников из Камчатского края отправятся на полуфинал конкурса "Лидеры России"
Об этом сообщили в (АНО) «Россия – страна возможностей».
В первый день конкурсантам предстоит контрольное компьютерное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. По его итогам будет сформирован окончательный список полуфиналистов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Торжественная церемония открытия состоится 26 января в 10:00. Оценочные мероприятия полуфинала будут проводиться в течение двух дней, 26 и 27 января, результаты станут известны 28 января. В программе запланированы мастер-классы и мероприятия, предполагающие совместную активность конкурсантов.
«На полуфинал ДФО приглашены 311 человек. Из них Хабаровский край представляют 77 человек, Приморский край — 70, Амурскую область — 38, Республику Бурятия — 31, Забайкальский край — 27, Республику Саха (Якутия) — 23, Камчатский край — 14, Сахалинскую область — 14, Магаданскую область — 7, Еврейскую АО — 6, Чукотский АО — 4», – сообщили организаторы конкурса.
Напомним, автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.
Дополнительная информация на официальном сайте: лидерыроссии.рф.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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