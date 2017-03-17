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На Камчатке внедрят новую меру господдержки туристических компаний
«Развитие туризма - одно из важнейших направлений в нашем крае. Мной было принято решение внедрить ещё одну меру поддержки для туристического сектора по линии малого и среднего бизнеса – выдача субсидий. Их размер составит три миллиона рублей. После того как будет утверждён порядок их получения и пройдены необходимые экспертизы, мы приступим к их выдаче, ориентировочно в мае», - сообщил Владимир Илюхин.
По его словам, предприниматели, работающие в сфере туризма, смогут направить эти деньги на приобретение оборудования, спецтранспорта и строительство инфраструктуры.
Развитию туристической инфраструктуры глава региона уделил особое внимание. Он напомнил, что в рамках особых налоговых режимов уже идёт строительство нескольких крупных туристических объектов. Один из них реализуется в центре Петропавловска-Камчатского. Там расположится гостиничный комплекс на берегу Култучного озера.
«Инвестор намерен построить 9-этажную гостиницу с концертным залом, отвечающую всем современным требованиям. Рядом с ней расположится этнодеревня. Кроме того, ряд важных проектов реализуется на площадках ТОР “Зеленовские озерки” и “Паратунка”. Что касается территорий опережающего развития, у нас в крае 5 туристических проектов обозначены в качестве резидентов ТОР. На рассмотрении находятся ещё 6 заявок, в том числе по строительству гостиниц, туристических и спортивных комплексов, пассажирского терминала для организации водного туризма, лодочной станции и яхтклуба. Кроме того, в этом году мы планируем обустроить визит-центр в популярном месте отдыха гостей и жителей Петропавловска в бухте Средней Лагерной», - добавил глава региона.
По его словам, он будет работать в едином комплексе с центром на Халатырском пляже. Губернатор отметил, что в рамках краевой программы по развитию туризма организовано тесное взаимодействие с муниципальными образованиями. Планируется обустраивать зоны отдыха, кемпинги и визит-центры в различных районах Камчатки.
Напомним, вопрос о разработке новых мер государственной поддержки для туристических компаний впервые прозвучал в ходе традиционной «Прямой линии» с Губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным в декабре 2016 года. Тогда были даны соответствующие поручения Агентству инвестиций и предпринимательства о проработке возможности предоставления отдельной субсидии для предпринимателей в сфере туризма.
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