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Понедельник| 24 Апреля, 17:15 |
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На Камчатке состоялась главная строительная выставка
«Ежегодно выставка "Твой дом" знакомит посетителей с рынком строительных и отделочных материалов на Камчатке, с новинками в энергетике, строительной и транспортной техникой. Здесь же можно найти интересные решения для ремонта в квартире и оформления интерьера, узнать полезную информацию о монтаже систем отопления и вентиляции помещений. Среди новинок этого года - строительные плиты для благоустройства, выполненные из камчатского вулканического туфа и базальта», - сказал Владимир Русанов.
Посетители смогли увидеть все этапы строительства: от обустройства фундамента до создания интерьера. На выставке были представлены системы отопления нового поколения, последние новинки в отделке фасадов, декоративном и основном освещении, трековые системы освещения, винтажная мебель, «умное» телевидение, оборудование для очистки и перекачки сточных вод и многое другое.
Гости мероприятия приняли участие в творческих мастер-классах: дети и взрослые сделают интерьерные украшения, обереги для дома, фоторамки, подсвечники, украсят кашпо для комнатного растения, изготовят органайзеры для канцелярских принадлежностей.
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