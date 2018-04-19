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На Камчатке начал работу новый вертолетный туристический маршрут
Накануне новый продукт был представлен ведущим туристическим операторам Камчатки. Об этом рассказала руководитель краевого агентства по туризму и внешним связям Елена Стратонова.
Она сообщила, что запуск круглогодичного вертолётного тура по новому маршруту позволит расширить спектр предоставляемых туристических услуг в осенне-весенний период, когда на Камчатке фиксируется спад туристического потока.
«Сегодня самые популярные вертолётные направления на полуострове – это полёт в Долину гейзеров, на Курильское озеро и к Мутновской группе вулканов. В основном они используются только в летний период, когда на Камчатке пиковый туристический сезон. Этот маршрут позволит организовать круглогодичные вертолётные экскурсии к не менее интересным местам нашего края – Ходуткинским горячим источникам и вулкану Ксудач», - рассказала Елена Стратонова.
Экскурсионная программа включает в себя облет действующих вулканов Мутновский и Горелый. В рамках нового маршрута туристы смогут увидеть живописные кратеры Мутновского и Горелого вулканов с высоты птичьего полета, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатской области.
«Изучив рынок, спрос и впечатления наших туристов мы сделали вывод, что наиболее интересными точками для организации новых маршрутов были вулкан Ксудач и Ходуткинские горячие источники. Здесь человек может получить яркие впечатления как зимой, так и летом, поэтому мы сделали этот маршрут круглогодичным», - сообщила директор ООО «Витязь-Тревел» Екатерина Анисимова.
Новый маршрут предлагает одну из самых низких по цене вертолетных экскурсионных программ в крае. Компания уже приступила к продаже путевок – в межсезонье стоимость тура для жителей Камчатского края и гостей полуострова составит 20 тысяч рублей, в летний период – около 22 тысяч.
«Помимо вертолёта зимой сюда можно добраться только на снегоходе. Однако по цене, что поездка на снегоходе, что на вертолёте выходит примерно одинаково. На снегоходе даже, наверное, будет дороже. Поэтому я считаю, что цена приемлемая, особенно для жителей Камчатского края с учётом того, что они не всегда могут вылететь на экскурсии. Думаю, что многие могут себе это позволить», - отметила генеральный директор туристической компании «Kam. Travel» Ольга Давыдова.
Впоследствии компания «Витязь-Тревел» рассчитывает расширить число круглогодичных экскурсионных программ.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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