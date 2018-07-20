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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 22 Августа, 18:47 |
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Виктор Ишаев: Отставка Правительства Камчатского края – смелое решение губернатора
«Мы советовались с Владимиром Ивановичем Илюхиным по этому поводу, и я полностью поддержал его правильное решение. Мы должны узнать, что из себя на самом деле представляют руководители в крае. Когда губернатор брал их на работу, правоохранительные органы докладывали о чистоте перед законом кандидатов на высокие должности. Сегодня у нас появились вопросы и к самим правоохранительным органам. Кроме того, мы посмотрим, будут ли люди цепляться за свои должности. Я уверен, что, когда человек начинает цепляться за должность, он перестает работать. В целом отставка Правительства Камчатского края – это смелое решение губернатора, кстати, новое в Российской Федерации. Считаю, что такой шаг может быть эффективным способом для борьбы с коррупцией», - сказал полпред.
Пресс-служба Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочного представителя Президента РФ в ДФО.
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