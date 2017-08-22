|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 24 Августа, 15:59 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Камчатке планируют построить еще два рыбоперерабатывающих комплекса
«Один – на восточной Камчатке (это Петропавловск-Камчатский), второй береговой комплекс будет построен в посёлке Октябрьский – это уже западное побережье Камчатки, Охотское море. Стоимость этих двух заводов, двух проектов составляет порядка 4,5 млрд рублей. Они будут оснащены современным технологическим оборудованием. В Петропавловске-Камчатском завод будет в состоянии принимать до 1 тыс. тонн минтая в сутки. То есть это современный рыбопромышленный комплекс», - сообщил Сергей Тарусов.
Инвестор ТОР «Камчатка» в ноябре спустит на воду первое рыболовецкое судноПланируется, что заводы будут способны выпускать более 150 видов наименований готовой продукции. «Именно готовой продукции – мы будем уходить от полуфабрикатов, которые выпускали раньше непосредственно в море. В основном заводы будут заточены на доставку продукции на территорию Российской Федерации. Я думаю, это будет основная задача. К ней мы готовы приступить уже в начале следующего года», - сказал он.
Отметим, в ТОР устанавливается режим осуществления предпринимательской и иной деятельности с благоприятными условиями для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. Ключевые принципы благоприятного инвестклимата – кардинальное дерегулирование и масштабное налоговое стимулирование.
По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки: «Быть инвестором на Дальнем Востоке выгодно. Любой инвестор может получить необходимую административную поддержку и официальный статус участника госпрограммы. Мы готовы разработать для проекта индивидуальную «дорожную карту» по мерам административной поддержки, решать конкретные проблемы, помогать в успешной реализации проекта».
Напомним, создание ТОР предусматривает льготное предоставление земельных участков инвесторам, бесплатное предоставление инфраструктуры, режим «одного окна», распространение процедуры свободной таможенной зоны, существенное сокращение сроков проведения фискальных проверок, проведение внеплановых проверок только по согласованию с Управляющей компанией ТОР. В качестве налоговых льгот инвестору предоставляются каникулы по налогу на прибыль организаций (ставка в течение первых 5 лет не превышает 5%), пятилетние каникулы по налогу на имущество организаций и по земельному налогу, льготная ставка страховых взносов для инвестиционных проектов, понижающий коэффициент по налогу по НДПИ и ускоренная процедура возмещения налога на добавленную стоимость.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- На Камчатке планируют построить еще два рыбоперерабатывающих комплекса
- Камчатка подпишет соглашение с инвестором для строительства международного терминала на ВЭФ
- На Камчатке возводят гостиничную башню в форме вулкана с истекающей лавой
- На Камчатке 12 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня вулкана
- Рыбаки Камчатки поедут на Международный рыбопромышленный форум в Санкт-Петербург
- "Терминал Сероглазка" на Камчатке запускает новую международную контейнерную линию
- Стратегическое соглашение о строительстве нового терминала в аэропорту Камчатки подпишут на ВЭФ
- Ассоциация поддержки резидентов СПВ добралась до Камчатки
- Правительство Японии изучает инвестпроекты в рыбной промышленности и сельском хозяйстве на Камчатке
- Камчатка отметит "День вулкана" массовым восхождением на Авачу и субботником
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.