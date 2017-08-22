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24 Августа 2017, 11:00 | Регион сегодня

На Камчатке планируют построить еще два рыбоперерабатывающих комплекса

Стоимость двух заводов составит порядка 4,5 млрд рублей

«Один – на восточной Камчатке (это Петропавловск-Камчатский), второй береговой комплекс будет построен в посёлке Октябрьский – это уже западное побережье Камчатки, Охотское море. Стоимость этих двух заводов, двух проектов составляет порядка 4,5 млрд рублей. Они будут оснащены современным технологическим оборудованием. В Петропавловске-Камчатском завод будет в состоянии принимать до 1 тыс. тонн минтая в сутки. То есть это современный рыбопромышленный комплекс», - сообщил Сергей Тарусов.

Отметим, в ТОР устанавливается режим осуществления предпринимательской и иной деятельности с благоприятными условиями для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. Ключевые принципы благоприятного инвестклимата – кардинальное дерегулирование и масштабное налоговое стимулирование.

По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки: «Быть инвестором на Дальнем Востоке выгодно. Любой инвестор может получить необходимую административную поддержку и официальный статус участника госпрограммы. Мы готовы разработать для проекта индивидуальную «дорожную карту» по мерам административной поддержки, решать конкретные проблемы, помогать в успешной реализации проекта».

Напомним, создание ТОР предусматривает льготное предоставление земельных участков инвесторам, бесплатное предоставление инфраструктуры, режим «одного окна», распространение процедуры свободной таможенной зоны, существенное сокращение сроков проведения фискальных проверок, проведение внеплановых проверок только по согласованию с Управляющей компанией ТОР. В качестве налоговых льгот инвестору предоставляются каникулы по налогу на прибыль организаций (ставка в течение первых 5 лет не превышает 5%), пятилетние каникулы по налогу на имущество организаций и по земельному налогу, льготная ставка страховых взносов для инвестиционных проектов, понижающий коэффициент по налогу по НДПИ и ускоренная процедура возмещения налога на добавленную стоимость.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: ТОР  Камчатка  рыбная отрасль 


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