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Резидент ТОР "Камчатка" завершает строительство завода по переработке минтая

Инвестиционный проект стоимостью около 294 миллионов рублей реализуется компанией ООО "ВИТЯЗЬ-АВТО" в рамках соглашения с АО "Корпорация развития Дальнего Востока"

К концу года завод будет готов приступить к выпуску широкого ассортимента рыбной продукции. Об этом сообщили в агентстве приоритетных проектов развития Камчатского края.

Строительство нового рыбоперерабатывающего завода близится к завершению. Возведены здания берегового завода, холодильного и машинного отделений, филейного цеха. На территории 2,6 гектаров также разместятся основные производственные цехи по переработке лососей, участок РМУ и общежитие для работников. Всего комплекс рассчитан на семь зданий и разгрузочно-погрузочную площадку. Уже приобретено оборудование для производства филе и фарша из минтая мощностью не менее 100 тонн продукции в сутки, и муки и рыбного жира в объемах до 20 тонн в сутки, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

«В составе Камчатского дивизиона кластера, который также включает Курильский, Сахалинский и Приморский дивизионы, новый завод будет специализироваться на выпуске продукции глубокой степени переработки рыбы, выловленной на российской территории. Наш проект вписывается в «Стратегию развития рыбохозяйственного комплекса России-2030»  на Дальнем Востоке, в том числе в концепцию дальневосточного рыбопромышленного кластера, представленную Федеральным Агентством по рыболовству в 2016 году», – пояснил генеральный директор ООО «ВИТЯЗЬ-АВТО» Алексас Романаускас.

Продукция нового завода будет представлена в широком ассортименте: филе индивидуальной заморозки и блочное, стейки, тушки потрошенные, а также рыбный фарш и рыбная мука из минтая, трески и лососевых пород рыб.

«С появлением этого завода в селе Устьевое появятся 340 новых рабочих мест.Этот проект станет девятым реализованным в ТОР «Камчатка». Соглашения с АО «КРДВ» в рамках этого режима подписали 67 резидентов с суммарным объемом инвестиций 29,1 миллиардов рублей, они создадут 4970 рабочих мест. На подписании находятся еще 12 заявок с объемом вложений почти 5,5 миллиардов рублей. Уже сегодня в реализацию проектов компании инвестировали 4 миллиарда 175 миллионов рублей, созданы 337 рабочих мест», – сказала руководитель агентства приоритетных проектов развития Камчатского края Юлия Харитонова.

Напомним, Камчатский край лидирует по количеству резидентов ТОР с отрывом в 24 компании. На втором месте среди субъектов ДФО – Приморский край. Второе место среди дальневосточных регионов Камчатка занимает и по количеству инвесторов, «зашедших» в СПВ – 101 компания. Первое место с 484 резидентами режима свободный порт Владивосток занимает Приморье.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: ТОР  ВИТЯЗЬ-АВТО  Камчатка 


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