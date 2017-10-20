Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 24 Октября, 11:34 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 57 р.
1 EUR 67 р.
100 JPY 5000 р.
10 CNY 860 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Нефтегазовая отрасль за год не потеряла на Дальнем Востоке ни одного проекта
свежий номер
Дальневосточный капитал № 10, 2017

Регион сегодня
24.10 |
Рыбные заводы Камчатки начнут конкурировать с иностранной продукцией
23.10 |
В "морской огород" Приморья высадили 4,5 млн молоди серого ежа и 1,2 млн трепанга
23.10 |
Туалетная бумага, сделанная в Приморье, поборется за рынок
23.10 |
Во Владивостоке возведут комплекс гаражей со специальным "отсеком"
23.10 |
Приморцам за рыбалку на "Земле леопарда" грозят штрафы в размере до 500 тысяч рублей
статьи раздела
Часовой пояс
20 Октября 2017, 11:00
Конгресс рыбаков во Владивостоке подсветил квоты и уловы лососевых Международный конгресс рыбаков, прошедший во Владивостоке, собрал представителей 14 стран
статьи раздела
Часовой пояс
20 Октября 2017, 10:30
Сахалину прописали СПГ В Южно-Сахалинске прошла ежегодная уже 21-я Международная конференция "Нефть и газ Сахалина 2017", организаторами которой выступают Институт Адама Смита и правительство Сахалинской области.
статьи раздела
Партнеры
20 Октября 2017, 09:00
Малый бизнес на Дальнем Востоке открывается "часто и живет недолго" К 2030 году доля малого бизнеса в российском ВВП должна увеличиться в два раза
статьи раздела
Партнеры
17 Октября 2017, 15:56
На ВЭФ-2017 обрисовали контуры "цифрового" будущего Дальнего Востока Тема развития цифровой экономики, поднятая президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ на Восточном экономическом форуме год назад, получила свое продолжение и на форуме 2017 года. Эксперты отметили, что географическая близость к странам - лидерам цифровой экономики, таким как Республика Корея, Япония, Сингапур, позволяет Дальнему Востоку быстрее других российских регионов привлечь новые технологические решения, адаптировать их и развить цифровые компетенции. Но для этого необходима инфраструктурная подготовленность дальневосточных территорий.
статьи раздела
Проект ДК
17 Октября 2017, 14:53
Регион с компетенциями и руками Строить новую экономику Приморья помогает сотрудничество предприятий и учреждений образования в сфере подготовки кадров
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
24 Октября 2017, 09:00 | Регион сегодня

Рыбные заводы Камчатки начнут конкурировать с иностранной продукцией

Компания РПЗ "Сокра" ждет расширения ТОР "Камчатка", чтобы приступить к строительству современного высокотехнологичного рыбоперерабатывающего комплекса с использованием новых энергоэффективных технологий.

Об этом сообщила представитель компании Анастасия Обедина.

«Мы строим современный рыбоперерабатывающий завод. У нас на Камчатке таких единицы. Мы хотим оснастить предприятие современным оборудованием, чтобы наша продукция могла конкурировать с продукцией зарубежных производителей. Это будет в том числе корейское оборудование по изготовлению филе рыбы и рыбной муки», – рассказала Анастасия Обедина.

Производственная мощность нового завода составит 30 тонн в сутки. Продукция завода будет продаваться на Камчатке и поступать на реализацию в другие регионы. Предполагаемый объем инвестиций в проект составит 357 млн рублей. Будет создано 75 рабочих мест. За десять лет от реализации проекта налоговые поступления и поступления во внебюджетные фонды составят 257 млн рублей.

По словам представителя компании, в настоящее время завершается проектирование нового предприятия, идет подбор оборудования.

«Мы хотим в этом году подать документы в Федеральное агентство по рыболовству: заявку на включение нас в список компаний, получающих квоты на вылов рыбы в обмен на инвестиции в создание нового производства. Для этого надо завершить проектирование. Это одно из условий подачи заявки. Мы уже провели все изыскательные работы, представили проектировщикам градостроительный план. Сейчас завершен проект здания, идет проектирование инжиниринга оборудования. Работы по проектированию будут завершены в конце ноября. Весной планируем приступить к строительству нового завода», – рассказала Анастасия Обедина.

Планируется, что в режим действия ТОР «Камчатка» войдут еще семь муниципальных образований края.

«Если есть точки развития, если инвестор вкладывает деньги, мы точно найдём оболочку для того, чтобы они это делали более эффективно и с меньшим количеством препятствий. У нас для этого закон разработан о Свободном порте и о территории опережающего развития. Проблемы в этой части отсутствуют», - прокомментировал Юрий Трутнев.

Постановление о расширении границ ТОР «Камчатка» подготовлено Минвостокразвития России и проходит согласование с федеральными органами власти. Предполагается, что режим ТОР получат Соболевский, Усть-Камчатский, Быстринский, Карагинский, Олюторский, Тигильский и Усть-Большерецкий районы.

«Семь муниципальных образований, с 16 проектами и с объёмом инвестиций примерно 50 млрд рублей. Как только будет принято решение о расширении территории, будем работать с инвесторами», - сообщил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

В настоящее время в ТОР «Камчатка» подано 74 заявки на 33,2 млрд рублей. Реализуется 28 проектов с объемом инвестиций 14,8 млрд рублей.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: рыбная отрасль  ТОР  Камчатка 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Отрасль
17 Октября 2017, 15:12
Игорь МЕЛЬНИКОВ: Рыбаки могут уверенно рассчитывать на иваси В ближайшие 10-15 лет демографический взрыв тихоокеанской сардины может стать для рыбаков либо большим благом, либо огромным разочарованием
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
17 Октября 2017, 15:08
К марикультуре подошли вплотную Справедливый акцент решили поставить на развитии марикультуры в Приморском крае
статьи раздела
Проект ДК
17 Октября 2017, 15:04
Инвестиции по соседству с природой Ученые ДВО РАН считают, что особо охраняемые природные территории (ООПТ) не мешают развивать экономику
статьи раздела
Проект ДК
17 Октября 2017, 14:57
Акцент на береговую зону Амбициозные задачи развития ДВ не решить без формирования крупных центров развития
статьи раздела
Вкус жизни
17 Октября 2017, 14:51
Экспедиция в "Бутугычаг": прививка от беспамятства Директор Музея истории ГУЛАГа, руководитель Фонда памяти Роман РОМАНОВ организовал этим летом экспедицию в одно из самых страшных мест на ГУЛАГовской карте Колымы - "Бутугычаг".
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика