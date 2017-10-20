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Рыбные заводы Камчатки начнут конкурировать с иностранной продукцией
Об этом сообщила представитель компании Анастасия Обедина.
«Мы строим современный рыбоперерабатывающий завод. У нас на Камчатке таких единицы. Мы хотим оснастить предприятие современным оборудованием, чтобы наша продукция могла конкурировать с продукцией зарубежных производителей. Это будет в том числе корейское оборудование по изготовлению филе рыбы и рыбной муки», – рассказала Анастасия Обедина.
Производственная мощность нового завода составит 30 тонн в сутки. Продукция завода будет продаваться на Камчатке и поступать на реализацию в другие регионы. Предполагаемый объем инвестиций в проект составит 357 млн рублей. Будет создано 75 рабочих мест. За десять лет от реализации проекта налоговые поступления и поступления во внебюджетные фонды составят 257 млн рублей.
По словам представителя компании, в настоящее время завершается проектирование нового предприятия, идет подбор оборудования.
«Мы хотим в этом году подать документы в Федеральное агентство по рыболовству: заявку на включение нас в список компаний, получающих квоты на вылов рыбы в обмен на инвестиции в создание нового производства. Для этого надо завершить проектирование. Это одно из условий подачи заявки. Мы уже провели все изыскательные работы, представили проектировщикам градостроительный план. Сейчас завершен проект здания, идет проектирование инжиниринга оборудования. Работы по проектированию будут завершены в конце ноября. Весной планируем приступить к строительству нового завода», – рассказала Анастасия Обедина.
Планируется, что в режим действия ТОР «Камчатка» войдут еще семь муниципальных образований края.
«Если есть точки развития, если инвестор вкладывает деньги, мы точно найдём оболочку для того, чтобы они это делали более эффективно и с меньшим количеством препятствий. У нас для этого закон разработан о Свободном порте и о территории опережающего развития. Проблемы в этой части отсутствуют», - прокомментировал Юрий Трутнев.
Постановление о расширении границ ТОР «Камчатка» подготовлено Минвостокразвития России и проходит согласование с федеральными органами власти. Предполагается, что режим ТОР получат Соболевский, Усть-Камчатский, Быстринский, Карагинский, Олюторский, Тигильский и Усть-Большерецкий районы.
«Семь муниципальных образований, с 16 проектами и с объёмом инвестиций примерно 50 млрд рублей. Как только будет принято решение о расширении территории, будем работать с инвесторами», - сообщил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
В настоящее время в ТОР «Камчатка» подано 74 заявки на 33,2 млрд рублей. Реализуется 28 проектов с объемом инвестиций 14,8 млрд рублей.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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