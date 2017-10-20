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Компания "НОВАТЭК" планирует построить на Камчатке морской терминал по перегрузке сжиженного природного газа
Соответствующее соглашение инвестор подписал с правительством региона.
Стороны берут на себя обязательства создать организационные и экономические условия для строительства на восточном побережье края перевалочного терминала по перегрузке СПГ с арктических судов-газовозов на обычные суда-газовозы.
"Строительство терминала позволит оптимизировать транспортную логистику при доставке СПГ из Арктики потребителям в странах Азиатско-тихоокеанского региона, стимулировать использование трасс Северного морского пути, а в дальнейшем – создать на базе Перевалочного терминала новый независимый центр формирования цены СПГ в Азиатско-тихоокеанском регионе", - прокомментировал Леонид Михельсон, председатель правления ПАО «НОВАТЭК».
Реализация Соглашения также предусматривает развитие транспортной инфраструктуры, торгово-экономических и научно-технических связей Камчатского края и создание условий для газификации Камчатки за счёт использования отпарного газа перевалочного терминала на объектах энергетики и коммунального хозяйства полуострова.
«Для Камчатки это стратегический проект. Я очень рад, что крупная федеральная компания приходит к нам на полуостров. Мы надеемся, что при реализации этого проекта мы решим целый комплекс задач. Во-первых, это новые рабочие места и большой объем налоговых поступлений в бюджет края. Во-вторых, реализация проекта предполагает поставки дополнительных объемов голубого топлива в газотранспортную систему полуострова. Это позволит обеспечить потребность новых энергетических и коммунальных объектов края, а также коммерческих потребителей – резидентов площадки ТОР «Камчатка», промышленные, строительные и сельскохозяйственные объекты края. Мы также крайне заинтересованы в дальнейшем развитии Северного морского пути. Для края – это новые возможности в логистике и главное – в развитии портовой деятельности. Речь идет о развитии базы по обслуживанию флота - созданию условий для бункеровки, снабжения и ремонта судов», - сказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Напомним, в начале августа 2017 года делегация специалистов ПАО «НОВАТЭК» провела обследование и техническую оценку площадок под предполагаемое строительство терминала в бухтах Вилючинская, Русская, Бечевинская и Моржовая. Между тем, наибольший интерес в настоящее время ПАО «НОВАТЭК» проявляет к бухте Моховая в Петропавловске-Камчатском.
Проект по созданию морского терминала на Камчатке будет реализован не позднее 2022-2023 годов. В настоящее время Правительством Камчатского края вместе с инвестором решается вопрос об использовании мер государственной поддержки при реализации проекта. В их числе – режимы ТОР и Свободного порта Владивосток.
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