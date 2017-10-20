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В Тигильском районе Камчатки появится новый рыбный завод
«Рыбоперерабатывающий комплекс займет 8 гектар. Он будет включать цеха по производству мороженой разделанной рыбы, филе, икры, субпродуктов, рыбной муки и жира. Всего комплекс будет способен обрабатывать до 16 рыбных пород. Также будет возведен холодильный комплекс для хранения готовой продукции. На заводе будет производиться продукция общим объемом более 36,5 тысяч тонн в год. Это первое производство такой мощности в Тигильском районе», – рассказал генеральный директор ООО «Охотское» Олег Броневич.
На новом производстве будет создано 224 рабочих места. Для сотрудников будет возведены три общежития, построены столовая на 100 человек и прачечная. Электричество для паровой котельной будет вырабатываться автономной дизельной установкой, в виду отсутствия сетей энергоснабжения в данном районе.
«Для работы на предприятии в первую очередь будут привлекаться местные жители. Но мы понимаем, что нам будут нужны различные специалисты, в том числе из других дальневосточных регионов», - рассказал Олег Броневич.
Сейчас завершаются работы по проектированию. «Весь объем проектно-сметной документации мы планируем получить до конца года. В следующем году мы выходим на Госэкспертизу проекта. В конце 2018 года начнем работы на своем участке и приступим к полной реализации проекта», – отметил генеральный директор компании.
Особое внимание при реализации проекта будет уделено экологической составляющей. «Будут установлены очистные сооружения. Планируется полная переработка рыбных отходов. Все отходы от производства рыбы будут перерабатываться на муку», – уточнил Олег Броневич.
Инвестором проекта по созданию современного комплекса по переработке широкой номенклатуры рыбы в районе реки Сопочная выступает группа компаний «АНТЕЙ» — одна из крупнейших российских компаний по переработке рыбы и краба. Группа «Антей» занимается промыслом рыбы и краба уже более 25 лет. В морях Дальневосточного бассейна в настоящее время работает 16 судов.
В состав группы входят компании «Антей», специализирующаяся на добыче краба, производственно-торговая «Русская Рыбная Фактория», компания по вылову рыбы «Охотское», реализующая вышеуказанный проект, и «Русская марикультура», занятая выращиванием гребешка, трепанга, мидий и устриц.
Планируется, что в режим действия ТОР «Камчатка» войдут еще семь муниципальных образований края.
Постановление о расширении границ ТОР «Камчатка» подготовлено Минвостокразвития России и проходит согласование с федеральными органами власти. Предполагается, что режим ТОР получат Соболевский, Усть-Камчатский, Быстринский, Карагинский, Олюторский, Тигильский и Усть-Большерецкий районы.
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