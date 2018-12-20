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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Камчатке впервые выбрали "Лучшего экспортера"
Об этом сообщили в агентстве инвестиций и предпринимательства субъекта.
Всего на конкурс поступили заявки от 10 компаний, 8 из которых являются туристическими операторами, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
В номинации «Лучший экспортер года по географии продаж» победило ООО «Дельфин». Рыбохозяйственная компания занимается поставками своей продукции в Китай, Республику Корея, Таиланд, Японию, страны Таможенного союза ЕАЭС и Европейского союза.
«Лучшим экспортером года по географии продаж туристических услуг» признано ООО «Ред Риверз», звания «Лучшая экспортно-ориентированная компания» удостоено ООО «Дилижанс-Камчатка».
«Каждый из победителей получил сертификат на изготовление презентационных материалов и продукции об экспортном товаре на иностранном языке на сумму 100 тысяч рублей. Мы считаем, что это поможет нашим компаниям, которые занимаются экспортом товаров и услуг, расширить иностранные рынки сбыта. Краевой конкурс, учрежденный в этом году, станет ежегодным. Я уверен, что с каждым разом за победу в нем будут состязаться все больше компаний», – сказал министр экономического развития и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелев.
Для начинающих покорение иностранных рынков компаний учреждена специальная номинация «Старт года», победу в ней присудили ООО «Камфототур».
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