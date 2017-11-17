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Четверг| 25 Января, 16:14 |
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На Камчатке выросли объемы производства пищевой и перерабатывающей промышленности
Объем производства валовой продукции сельского хозяйства составил 9881,1 млн. рублей или 102,4% к уровню 2016. Об этом в рамках публичного отчёта о деятельности Правительства Камчатского края сообщил министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Александр Кучеренко.
«Рост производства наблюдается по таким видам деятельности, как производство готовых кормов для животных - порядка на 30%, производство напитков - порядка 23%, переработка овощей - в 1,5 раза, производство молока и молочных продуктов - порядка 5,9%, - сказал министр. – Общий объём средств, направленных в 2017 году на развитие сельского хозяйства Камчатки составил 1,4 млрд рублей».
Александр Кучеренко сообщил, что производство молока в крае увеличено на 2,057 тыс. тонн и составило 20,5 тыс. тонн или 111,1% к уровню 2016 года. Производство мяса всех видов в живом весе составило 6,885 тыс. тонн или 130,6% к уровню 2016 года. В отчётный период в крае выращено 46,169 тыс. тонн картофеля, 17,4 тыс. тонн овощей открытого и защищенного грунта, 0,199 тыс. тонн зерна. В целом по хозяйствам края заготовлено 58, 3 тыс. тонн грубых и сочных кормов, в том числе 10,0 тыс. тонн сена, 33,9 тыс. тонн силоса,14.4 тыс. тонн сенажа в упаковке. Поголовье скота обеспечено кормами в полном объеме.
«В последние годы агропромышленный комплекс Камчатского края значительно обновил машинотракторный парк и оборудование, освоил новую технику и технологии. Только в 2017 году приобретено 95 единиц техники и оборудования, из них: 44 ед. сельскохозяйственными предприятиями, в том числе 1 ед. оленеводческим предприятием, 47 единиц оборудования и 4 автомобиля - предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности», - сказал Александр Кучеренко.
Он сообщил, что, благодаря введению в 2016 году нового вида поддержки муниципальных программ по развитию хлебопекарного производства, в прошлом сезоне проведен ремонт помещений и модернизация производств пекарен или кондитерских цехов в селах и посёлках 6 отдалённых муниципальных районов края.
«В регионе идёт активное строительство и реконструкция производственных и технологических помещений, совершенствуются технологии производства и переработки продукции. Так, в 2017 году ООО «Агротек» завершил строительство корпуса №1 содержания свиней, заселение которого ожидается в феврале 2018 года. Продолжается строительство вспомогательных зданий и корпуса №2. Одним из ведущих оленеводческих хозяйств края - ООО «Возрождение развития оленеводства», в цех переработки мяса северного оленя приобретена линия глубокой переработки мяса и мясопродуктов производительность 10 тыс. банок в смену. Завершена реконструкция дополнительных производственных помещений на 400 голов коров в СХА «Апачинская». Получено положительное заключение по проектной документации «Строительство нового высокотехнологичного животноводческого комплекса на 1199 голов» УМП ОПХ «Заречное». В 2018 году ожидается начало строительства. Введены в эксплуатацию цех по переработке мяса и выпуску готовых мясных изделий ООО «Свинокомплекс Камчатский», убойные цеха в п. Раздольный Елизовского района и с. Крутоберегово Усть-Камчатского района, два птичника для содержания 40 тыс. голов бройлеров ООО «Камчатпищепром». Кроме того, в 2017 году завершён первый этап модернизации единственного в регионе комбикормового завода АО «Камчатская мельница». На его территории проведена реконструкция силосного корпуса для хранения сырья и готовой продукции. С запуском нового объекта предприятие намерено увеличить объёмы производства, обеспечив всех сельхозтоваропроизводителей Камчатки бесперебойным снабжением комбикормами высокого качества», - рассказал министр.
Отдельное внимание в крае уделено вопросам социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.
«В 2017 году введен в эксплуатацию 40-квартирный дом в селе Мильково. Несмотря на тяжелые погодные условия, завершено строительство 12-квартирного дома в селе Никольское. Продолжается предоставление социальных выплат на приобретение жилья. Только в 2017 году выдано 25 свидетельств, из них 13 свидетельств молодым семьям и молодым специалистам на селе», – сказал Александр Кучеренко.
Он отметил, что важнейшим фактором, определяющим успешное развитие сельскохозяйственного производства, продовольственную и экологическую безопасность, а также здоровье населения, является благополучие территории края по заразным болезням животных, в том числе передающимся через животноводческую продукцию.
«Это благополучие в регионе обеспечено ветеринарной службой Камчатского края. В отчетном году комплекс плановых диагностических и профилактических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности выполнен в полном объеме, обеспечен 100% охват поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе в отдаленных населенных пунктах края», - сказал Александр Кучеренко.
Министр добавил, что в 2018 году в крае будет продолжена работа, направленная на дальнейший рост производства продукции и ее переработки.
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