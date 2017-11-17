Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 25 Января, 16:14 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 56 р.
1 EUR 69 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 880 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Федеральные сети пока проявляют интерес только к Приморскому краю
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2017

Регион сегодня
25.01 |
В Приморье будут добывать новые виды моллюсков
25.01 |
На Чукотке откроются Центры оказания услуг для бизнеса
25.01 |
Численность населения Дальнего Востока "должна увеличиться на 452 тысячи человек"
25.01 |
Ученые поддержали предложение правительства Сахалина об организации любительского лова горбуши
25.01 |
На Камчатке выросли объемы производства пищевой и перерабатывающей промышленности
статьи раздела
Часовой пояс
17 Ноября 2017, 16:58
Семь лет на исправление: Владимир Путин определил задачи развития ДФО до 2025 года Введенные правительством особые режимы для бизнеса на Дальнем Востоке понемногу дают свои плоды в виде новых предприятий и притока инвестиций. Однако происходящий сдвиг в экономике региона пока не привел к сдвигу демографическому: Дальний Восток продолжает терять население, причем уезжают отсюда молодые и образованные люди, которые могли бы стать "мотором" развития ДФО.
статьи раздела
Тема номера
17 Ноября 2017, 16:52
В Хабаровском крае проложили автовыход к Тихому океану Первый раз я проехал по дороге Лидога - Ванино больше десяти лет назад. Сквозной проезд был уже по всей трассе, даже с небольшим участком асфальта, но в целом это была зимняя полоса препятствий для экстремалов. Головокружительные серпантины по скользким перевалам чередовались с узкими прижимами между руслами рек и склонами сопок, на которых двум машинам было не разъехаться.
статьи раздела
Тема номера
17 Ноября 2017, 16:48
Восточный обход: платную дорогу вокруг Хабаровска построят на условиях ГЧП Проект автомобильной дороги "Обход Хабаровска" стал одним из хитов Восточного экономического форума. Вокруг него произошло сразу несколько событий. Сначала правительство Хабаровского края презентовало проект, затем под объективами теле- и фотокамер было подписано соглашение о финансировании строительства объекта, а подытожил все брифинг с участием министра транспорта Максима СОКОЛОВА. На Дальнем Востоке порядка десяти дорог имеют статус первостепенных объектов, почему же именно этой было уделено особое внимание на таком представительном мероприятии?
статьи раздела
Компании
17 Ноября 2017, 16:36
Отец-основатель приморского казино отбыл в теплые края Игорная зона "Приморье" приобрела нового российского инвестора и потеряла своего самого известного управленца
статьи раздела
Часовой пояс
17 Ноября 2017, 09:15
Александр Жирков, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Назрела необходимость в правовом регулировании сохранения вечной мерзлоты Одним из базовых документов, принятых в Год экологии в России, стала Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная указом президента РФ.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
25 Января 2018, 14:59 | Регион сегодня

На Камчатке выросли объемы производства пищевой и перерабатывающей промышленности

По итогам 2017 года индекс промышленного производства в пищевой и перерабатывающей промышленности (без рыбопереработки) на Камчатке вырос на 15%.

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства составил 9881,1 млн. рублей или 102,4% к уровню 2016. Об этом в рамках публичного отчёта о деятельности Правительства Камчатского края сообщил министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Александр Кучеренко.

«Рост производства наблюдается по таким видам деятельности, как производство готовых кормов для животных - порядка на 30%, производство напитков - порядка 23%, переработка овощей - в 1,5 раза, производство молока и молочных продуктов - порядка 5,9%, - сказал министр. – Общий объём средств, направленных в 2017 году на развитие сельского хозяйства Камчатки составил 1,4 млрд рублей».

Александр Кучеренко сообщил, что производство молока в крае увеличено на 2,057 тыс. тонн и составило 20,5 тыс. тонн или 111,1% к уровню 2016 года. Производство мяса всех видов в живом весе составило 6,885 тыс. тонн или 130,6% к уровню 2016 года. В отчётный период в крае выращено 46,169 тыс. тонн картофеля, 17,4 тыс. тонн овощей открытого и защищенного грунта, 0,199 тыс. тонн зерна. В целом по хозяйствам края заготовлено 58, 3 тыс. тонн грубых и сочных кормов, в том числе 10,0 тыс. тонн сена, 33,9 тыс. тонн силоса,14.4 тыс. тонн сенажа в упаковке. Поголовье скота обеспечено кормами в полном объеме.

«В последние годы агропромышленный комплекс Камчатского края значительно обновил машинотракторный парк и оборудование, освоил новую технику и технологии. Только в 2017 году приобретено 95 единиц техники и оборудования, из них: 44 ед. сельскохозяйственными предприятиями, в том числе 1 ед. оленеводческим предприятием, 47 единиц оборудования и 4 автомобиля - предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности», - сказал Александр Кучеренко.

Он сообщил, что, благодаря введению в 2016 году нового вида поддержки муниципальных программ по развитию хлебопекарного производства, в прошлом сезоне проведен ремонт помещений и модернизация производств пекарен или кондитерских цехов в селах и посёлках 6 отдалённых муниципальных районов края.

«В регионе идёт активное строительство и реконструкция производственных и технологических помещений, совершенствуются технологии производства и переработки продукции. Так, в 2017 году ООО «Агротек» завершил строительство корпуса №1 содержания свиней, заселение которого ожидается в феврале 2018 года. Продолжается строительство вспомогательных зданий и корпуса №2. Одним из ведущих оленеводческих хозяйств края - ООО «Возрождение развития оленеводства», в цех переработки мяса северного оленя приобретена линия глубокой переработки мяса и мясопродуктов производительность 10 тыс. банок в смену. Завершена реконструкция дополнительных производственных помещений на 400 голов коров в СХА «Апачинская». Получено положительное заключение по проектной документации «Строительство нового высокотехнологичного животноводческого комплекса на 1199 голов» УМП ОПХ «Заречное». В 2018 году ожидается начало строительства. Введены в эксплуатацию цех по переработке мяса и выпуску готовых мясных изделий ООО «Свинокомплекс Камчатский», убойные цеха в п. Раздольный Елизовского района и с. Крутоберегово Усть-Камчатского района, два птичника для содержания 40 тыс. голов бройлеров ООО «Камчатпищепром». Кроме того, в 2017 году завершён первый этап модернизации единственного в регионе комбикормового завода АО «Камчатская мельница». На его территории проведена реконструкция силосного корпуса для хранения сырья и готовой продукции. С запуском нового объекта предприятие намерено увеличить объёмы производства, обеспечив всех сельхозтоваропроизводителей Камчатки бесперебойным снабжением комбикормами высокого качества», - рассказал министр.

Отдельное внимание в крае уделено вопросам социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

«В 2017 году введен в эксплуатацию 40-квартирный дом в селе Мильково. Несмотря на тяжелые погодные условия, завершено строительство 12-квартирного дома в селе Никольское. Продолжается предоставление социальных выплат на приобретение жилья. Только в 2017 году выдано 25 свидетельств, из них 13 свидетельств молодым семьям и молодым специалистам на селе», – сказал Александр Кучеренко.

Он отметил, что важнейшим фактором, определяющим успешное развитие сельскохозяйственного производства, продовольственную и экологическую безопасность, а также здоровье населения, является благополучие территории края по заразным болезням животных, в том числе передающимся через животноводческую продукцию.

«Это благополучие в регионе обеспечено ветеринарной службой Камчатского края. В отчетном году комплекс плановых диагностических и профилактических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности выполнен в полном объеме, обеспечен 100% охват поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе в отдаленных населенных пунктах края», - сказал Александр Кучеренко.

Министр добавил, что в 2018 году в крае будет продолжена работа, направленная на дальнейший рост производства продукции и ее переработки.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: сельское хозяйство  производство  экономика 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Финансы
20 Ноября 2017, 18:04
Поискать в крауд-кошельке Приморский предприниматель Андрей КОСОЛАПОВ с командой в конце октября запустили в работу краудинвестинговую площадку.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Отрасль
20 Ноября 2017, 09:00
В Приморье с помощью телемедицины повысили раскрываемость туберкулеза на ранних стадиях Закон о телемедицине, наконец, приняли, и уже скоро, он вступит в силу
статьи раздела
Финансы
17 Ноября 2017, 19:00
Игорь ДМИТРИЕВ, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ: Непредсказуемых изменений курса рубля не ждем Банк России стремится использовать комплексный подход к анализу макроэкономической ситуации при подготовке и принятии ключевых решений. В частности, теперь Москва более пристально присматривается к тому, что происходит с экономикой и ценами в российских регионах.
статьи раздела
Рынки
17 Ноября 2017, 18:00
Авторынок едет вверх Российский рынок новых автомобилей стремительно падал последние несколько лет. За три года - с 2013-го по 2016-й - продажи сократились с 2,7 млн единиц до 1,2 млн - на 55,25%.
статьи раздела
Тема номера
17 Ноября 2017, 17:55
Дальневосточные дороги - уже не для дураков Так уж получилось, что в этом году я проехал, и не один раз, по всем федеральным дорогам юга Дальнего Востока. Колесами собственного автомобиля проверил состояние трасс "Уссури", "Амур" и "Восток". Надо сказать, что езжу я по ним ежегодно и имею возможность сравнить, что было в недалеком прошлом и что есть сейчас. По моему личному рейтингу, на первом месте стоит трасса "Амур".
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика