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Чартерные рейсы могут связать Камчатку и город Пхохан в Республике Корея
Камчатский край стал первым из субъектов Дальнего Востока, который посетила делегация Пхохана. В ее состав вошли как сотрудники мэрии города, так и представители бизнеса Республики Корея. Этот визит стал ответным после участия делегаций Камчатского края и других дальневосточных субъектов в первом Российско-Корейском форуме межрегионального сотрудничества, который прошел в Пхохане в ноябре прошлого года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края
Как отметил Губернатор Владимир Илюхин, на Камчатке уже реализуются проекты с привлечением капитала бизнеса Республики Корея: это строительство рыбоперерабатывающего завода "Город 415" и гостиницы ООО "Новый дом", и власти субъекта готовы продолжать плодотворное сотрудничество.
"На Дальнем Востоке большой набор инструментов для поддержки инвесторов, в том числе и иностранных. Мы предлагаем своим потенциальным партнерам рассмотреть возможность реализации проектов в сферах туризма, логистики, промышленности. Как вы знаете, планируется, что Камчатка станет перевалочной базой для грузов, отправляемых по Северному морскому пути. Хотелось бы, чтобы бизнес реализовал свой потенциал в этом направлении. Кроме того, мы заинтересованы в сотрудничестве в сельском хозяйстве, в частности, в выращивании овощей в закрытом грунте", – сказал Владимир Илюхин.
Ли Кан Док, в свою очередь, ответил, что видит между Пхоханом и Петропавловском-Камчатским много общего.
"Наши территории очень схожи по профилю. Порты, перевалка грузов с судов, туризм и рыбная промышленность являются основными направлениями работы бизнеса в обоих городах. Мы привезли с собой бизнес-миссию, чтобы наши предприниматели могли собственными глазами увидеть потенциал Камчатского края. В плане долгосрочного развития отношений Пхохана с другими субъектами ДФО я вижу запуск пассажирского судна, за путешествие на котором туристы могли бы увидеть как восточное побережье Корейского полуострова, так и весь Дальний Восток России", – отметил мэр города Пхохан Ли Кан Док.
В завершение встречи Губернатор Владимир Илюхин пригласил делегацию Пхохана посетить торжественное открытие традиционной гонки на собачьих упряжках "Берингия-2019", которое пройдет 23 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова.
После встречи в Правительстве глава Петропавловск-Камчатского городского округа Виталий Иваненко и мэр города Пхохан Ли Кан Док подписали меморандум намерений о сотрудничестве.
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