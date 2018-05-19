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25 Марта 2016, 17:08 | Регион сегодня

Капитальный ремонт 100-метрового причала проведут в морском порту Камчатки

Модернизация причальных сооружений в морском порту Петропавловска-Камчатского начнётся предстоящим летом. В рамках создания в центре города морского туристического кластера будут выполнены работы по капитальному ремонту причала № 5, находящегося в ведении ФГУП "Росморпорт".

Об этом сообщил Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин в ходе выездного совещания, проведённого на территории порта.

 

«Осенью этого года будет полностью построен морвокзал, хотелось бы, чтобы и пирсовое хозяйство соответствовало такому уровню, - сказал Владимир Илюхин. -  Мы ведём переговоры по поводу приведения в надлежащий порядок всех пирсовых сооружений порта, находящихся в федеральной собственности. Речь идёт о причалах, расположенных у самого морвокзала и о причалах напротив - в «ковше». Перспективы привлечения на эти цели средств федерального бюджета и средств инвесторов есть в рамках реализации ТОР "Камчатка"».

Одним из первых в рамках федеральных программ будет модернизирован причал №5. В ходе работ по капитальному ремонту его сейсмостойкость будет увеличена до 9 баллов. Проектом предусмотрены работы по монтажу новой железобетонной надстройки и замене асфальтового покрытия. Завершить капремонт причала ФГУП «Росморпорт» планирует в 2017 году.

«Глубина здесь до 9 метров, поэтому швартоваться к отремонтированному причалу смогут и большие круизные лайнеры, - сообщил заместитель Председателя Правительства Камчатского края Юрий Зубарь. – В комплексе причалы № 5 и № 4, расположенные возле морвокзала, позволят принимать пароходы длиной до 250 метров».
В рамках выездного совещания глава региона осмотрел здание морского вокзала, строительство которого подрядчик должен завершить осенью этого года. На объекте полностью выполнены бетонные и кровельные работы, а также монтаж системы отопления. В настоящее время бригады завершают отделку фасада и установку витражей, проводят работы по внутренней отделке помещений.

«Тем, что увидел сегодня, остался доволен. Да, есть небольшие трудности, связанные с доработкой проекта - с изменениями, которые идут по ходу строительства, но пока всё в графике. Надеюсь, что строители его выдержат, - отметил Владимир Илюхин. – После окончания строительных работ в здании вокзала также предстоит провести работу по обустройству пункта пропуска через госграницу. Есть нюансы, которые надо обсудить с Росграницей в части финансирования работ и размещения здесь необходимого оборудования. Постараемся в ближайшее время этот вопрос урегулировать».
Перспективы дальнейшей модернизации причальных сооружений петропавловского порта Владимир Илюхин накануне обсудил с генеральным директором ФГУП «Нацрыбресурс» Игорем Ивлевым. Основной темой встречи стал вопрос о передаче в собственность Камчатского края причалов № 1, 2, 3 и 6, находящихся в хозведении федерального предприятия. Было отмечено, что три объекта на данный момент уже выведены из реестра федеральной собственности. Пакет документов для их передачи краю будет оформлен в ближайшее время. Та же процедура после необходимого обследования будет проведена в отношении четвёртого объекта.  

Напомним, развитие круизного судоходства – одно из направлений территории опережающего развития «Камчатка». В рамках реализации проекта ТОР в порту Петропавловска-Камчатского планируется создать крупный транспортно-логистический и туристический центр с терминалом международных и внутренних перевозок, судоремонтным производством, маринами, объектами туристической инфраструктуры.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

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