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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Режимы ТОР и СПВ и подготовку кадров обсудили в ходе второго дня Камчатского форума предпринимателей
В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства Камчатского края Марина Суббота, руководитель агентства инвестиций и предпринимательства субъекта Оксана Герасимова, представители Минэкономразвития РФ, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации Развития Дальнего Востока, общественных организаций и бизнес-сообщества, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Предприниматели обсудили с представителями органов власти проблемы, с которыми они сталкиваются при реализации своих проектов. Несмотря на то, что Камчатский край сохраняет лидирующую позицию по количеству резидентов территории опережающего развития, бизнес испытывает сложности с использованием таможенных преференций и обеспечением инфраструктурой.
«Законы о ТОР и СПВ реализуются в стране впервые. Учесть все нюансы и предугадать все потребности резидентов при написании законопроектов было просто невозможно. И сегодня, когда преференциальные меры поддержки пользуются у бизнеса все большей популярностью, становятся видны и пробелы в законодательстве. Например, инвесторы, которые строят гостиницы в рамках ТОР или СПВ не могли воспользоваться в полном объеме режимом свободной таможенной зоны. Но сейчас у нас уже есть варианты решения. Это небыстрый процесс, но он движется. Или реализация инвестпроектов на водных объектах. Никто и не предполагал, что в границы ТОР необходимо включить акватории, а теперь принятие этой поправки в закон необходимо для реализации стратегически важного для Камчатки проекта. Мы ждем, что предпринимательское сообщество будет предлагать и другие дополнения законов, и готовы со своей стороны содействовать их продвижению», - сказала Марина Суббота.
На сегодняшний в ТОР «Камчатка» 77 резидентов. Еще большее число инвесторов воспользовались режимом свободного порта, который распространен исключительно на Петропавловск-Камчатский городской округ, – 177. Сумма заявленных инвестиций в проекты превышает 44,6 миллиарда рублей. Их реализация позволит создать более 8 000 рабочих мест. Ведется работа и по обеспечению инфраструктурой площадок ТОР.
«В текущем году мы приступим к строительству трубопровода с Верхне-Паратунского месторождения термальных вод до площадки «Паратунка». После сдачи объекта в эксплуатацию управляющая компания предполагает самостоятельно эксплуатировать данный объект. В этой связи сейчас ведется работа по определению стоимости термальной воды для резидентов, которая будет дешевле стоимости, установленной Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края», - отметил директор ООО «Управляющая компания ТОР «Камчатка» Анатолий Ким.
В рамках второго дня форума также обсуждались вопросы подготовки кадров для создаваемых на полуострове предприятий. Третий год в крае реализуется проект «Дуальное обучение». Эта модель предполагает тесное взаимодействие работодателя с образовательной организацией. О заинтересованности бизнеса в данном сотрудничестве говорит статистика: если в 2016 году краевые учебные заведения работали с 9 предприятиями, то сегодня они взаимодействуют с более, чем 30 компаниями по 13 образовательным программам.
Еще один семинар в рамках III Камчатского форума предпринимателей был посвящен экспорту местной продукции. Активизация работы в этом направлении - одна из целей, поставленных в национальном проекте. Предпринимателям рассказали об инструментах, которые предлагают Российский экспортный центр и Центр поддержки экспорта Камчатского края. Так, директор АНО «КВЦ Инвест» Владимир Русанов, который был модератором семинара, рассказал о практике продвижения камчатского иван-чая, собираемого в Соболевском районе. Реализация проекта началась всего 11 месяцев назад, а сейчас продукт уже проходит предэкспортную подготовку. При этом, производитель значительно усилил свои позиции на рынке субъекта.
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