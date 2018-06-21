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ТОР "Камчатка" приняла пять новых резидентов
Комментируя итоги совещания, Юрий Трутнев дал положительную оценку работе по созданию ТОР "Камчатка". « В ТОР «Камчатка» сегодня 8 площадок, инвесторы проявляют интерес к реализации проектов. В целом по ТОРу у меня впечатление неплохое, - сказал Юрий Трутнев. – Приступили к созданию филиала Корпорации развития Дальнего Востока. Сейчас появился представитель, который непосредственно работает на территории с инвесторами, чтобы им ни во Владивосток, ни в Москву не надо было ехать».
В рамках визита в Камчатский край, АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и пять инвесторов (ООО «Тулуач», ООО «Зеленая ферма», ООО «ДальСтройТорг», ООО ПСК «ЛСТК Камчатка» и ИП Кириленко) подписали соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего развития «Камчатка». В общей сложности в экономику будет инвестировано 2,998 млрд рублей и создано почти 300 рабочих мест. На полуострове появится оздоровительно-развлекательный комплекс, будут выращивать овощи, производить полиэтиленовые изделия, строительные конструкций из тонкой стали, а также появится новая катерная стоянка на 150 мест.
Резидент ООО «Тулуач» планирует организовать рекреационный центр «Тулуач» в Камчатском крае п. Термальный. Реализация проекта предполагает 2 этапа. На первом этапе резидент планирует строительство рекреационного центра в составе гостиничного комплекса, гостевых домиков и оздоровительно-развлекательного комплекса. В дальнейшем, на втором этапе, планируется организация горнолыжного курорта на хребте Тополовый. Сумма инвестиций составляет 1,350 млрд. руб., будет создано 150 рабочих мест. Реализация инвестиционного проекта даст положительный эффект для экономики и общества в целом: Проект создаст положительный бюджетный эффект: приведенная сумма налоговых поступлений в бюджеты разных уровней за вычетом налоговых льгот за 15 лет составит 516,384 млн. руб.
Развитие сельского хозяйства и обеспечение собственным производством – одно из приоритетных направлений для развития региона. Благодаря проекту ООО «Зеленая ферма» ежегодно будет выращиваться более 3 тысяч тонн огурцов, 665 тонн томатов и 447 тонн салата. В Елизовском районе Камчатского края построят тепличный комбинат площадью 4,8 га для выращивания овощных культур.
Резидент ООО ПСК «ЛСТК Камчатка» будет создавать на территории края домостроительный комбинат быстровозводимых сооружений на базе инновационной технологии металлокаркасного строительства – легких стальных тонкостенных конструкции (ЛСТК). Проектная мощность производственно-строительного комплекса предварительно составить до 70 000 квадратных метров жилых и коммерческих помещений в год. Полная стоимость проекта – 114,184 млн рублей. Общая сумма налоговых отчислений в региональный и местный бюджеты составит 302,488 млн рублей за 10 лет.
За два года компания ООО «ДальСтройТорг» построит первый на Камчатке завод по производству полиэтилена и изделий из него. Он запустит процесс импортозамещения товаров в этой сфере. Еще один инвестиционный проект индивидуального предпринимателя Алексея Кириленко развивает традиционный бизнес для этого региона. В бухте Бабьей на территории города Петропавловск-Камчатский в две очереди собираются возвести современную катерную стоянку со всей необходимой инфраструктурой: плавпричалы, ремонтный эллинг, слип, административно-бытовой комплекс, автостоянка, площадка, отстоя катеров.
«Территории опережающего развития открывают новые возможности для малого бизнеса. Можно не бояться и рискнуть. Благодаря налоговым преференциям, я сокращаю свои издержки и выхожу на окупаемость на год раньше . Я бы хотел, чтобы мой пример вдохновил других, ведь именно малый бизнес основной двигатель экономики, особенно в кризисное время», - поделился Алексей Кириленко.
В ТОР «Камчатка» на площадке Паратунка «Корпорация развития Дальнего Востока» к концу 2017 году построит объекты инженерной инфраструктуры по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и электроснабжению. Федеральным бюджетом предусмотрено финансирование в объеме 5,727 млрд рублей. Напомним, ТОР создан в 2015 году постановлением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. На территории края определены 8 инвестиционных площадок. На них предполагается развитие туристско-рекреационного, агропромышленного и транспортно-логистического кластеров.
Досье "Дальневосточного капитала": Для резидентов территорий опережающего развития действуют налоговые преференции. Общий размер страховых взносов на 10 лет составляет 7,6% (не для резидентов порядка 30%). Налог на прибыль не превышает 5% первые 5 лет после получения первой прибыли и последующие 5 лет – 10%, из которых 0% идут в федеральный бюджет и не более 5% в региональный (не для резидентов 2% в федеральный и 18% в региональный). В течение 3 лет налог на землю равен 0%. Понижающий коэффициент НДПИ (0 – 0,8) в течение 10 лет, далее применяется коэффициент 1. До 15 дней сокращено время проведения контрольных проверок и до 40 дней сроки получения разрешительной документации на капитальное строительство. Экологическая экспертиза объектов инфраструктуры проводится в течение 45 дней.
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