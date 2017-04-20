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Среда| 26 Апреля, 13:10 |
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При расширении ТОР "Камчатка" могут быть реализованы проекты на 13 млрд рублей
Юрий Трутнев: "Там, где будут возникать новые проекты, мы будем применять режим территорий опережающего развития, расширять ТОР «Камчатка». У нас есть такая возможность. Задерживать проекты не будем. Если у людей есть желание работать, то территорию опережающего развития мы всегда расширим, всегда создадим нужные условия".
Мы заинтересованы в том, чтобы инвесторы смогли работать в рамках ТОР «Камчатка». Такая возможность будет. Инвесторам интересны преференции, которые даются в рамках этого режима», - отметил глава региона.
Сейчас заявки на включение в ТОР «Камчатка» подали четыре района - Пенжинский, Карагинский, Быстринский и Соболевский. При получении режима ТОР в данных районах могут быть запущены проекты с объемом инвестиций порядка 13 млрд рублей.
Напомним, ТОР «Камчатка» создана в августе 2015 года. В ТОР планируется реализация 15 туристических проектов, 12 проектов в сфере пищевой промышленности, 9 – в сфере промышленного производства, 6 логистический и транспортных проектов, и один телекоммуникационный проект. Резидентами ТОР стали 20 инвесторов. Объем заключенных соглашений – 13,1 млрд рублей. С момента создания ТОР осуществлено 1,2 млрд рублей инвестиций.
Как отметил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов, подано еще 23 заявки с объемом 6,6 млрд рублей.
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