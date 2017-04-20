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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 26 Апреля, 13:10 |
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Строительство международного авиатерминала на Камчатке начнется в этом году
«В течение двух лет мы занимаемся реконструкцией аэропорта. Вся аэродромная инфраструктура создана. Для этого были выделены федеральные средства по поручению Президента Российской Федерации. Сейчас стоит задача, чтобы построить современный международный терминал. Проект готов. Он прошел государственную экспертизу. Мы прошли все процедуры, чтобы отобрать инвестора. В этом роад-шоу участвовали практически все основные представители компаний, которые работают на российском рынке в этой сфере. Интерес к нашему проекту очень большой. В течение ближайших трех месяцев все процедурные вопросы будут утрясены, инвестиционное соглашение будет заключено, и мы начнем строительство нашего нового международного терминала с пропускной способностью 400 человек. Это необходимо для комфортного пребывания здесь у нас на Камчатке гостей и жителей Камчатки», - рассказал глава региона.
Увеличению потока туристов будет способствовать включение в режим Свободного порта, предусматривающего упрощенный визовый режим, Елизовского района. Как уточнил вице-премьер – полпред Президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, «по Елизовскому району решение подготовлено», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Владимир Илюхин: "Упрощённый визовый режим позволит расширить чартерные программы, в первую очередь со странами АТР. Камчатка уже сегодня востребована туристами из Азии, а если они смогут прилетать сюда на неделю без каких-либо сложных процедур, то турпоток может вырасти в разы. Для нас это важно, учитывая, что мы сегодня делаем большую ставку на развитие туризма в регионе".
Ранее предложение расширение режима Сводного порта на Елизовский район положительно характеризовал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
«Как показывает международная практика, упрощение визового режима - это увеличение туристического потока», - подчеркнул министр, уточнив, что согласование поправок в закон о расширении территорий Свободного порта завершено и в ближайшее время документ может быть передан в Правительство России.
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