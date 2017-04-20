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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 26 Апреля, 13:10 |
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Компания COFCO на Камчатке откроет новый вид бизнеса по поставке природной воды в Китай
Для китайского инвестора, приход на Дальний Восток привлекателен, поскольку рынок потребления питьевой воды в Китае только расширяется, сейчас в основном за счёт зарубежных поставок – из Таиланда и Южной Кореи.
По сравнению с другими экспортерами Россия более привлекательна. Планируется, что поставки бутилированной воды будут производиться из Владивостока. Вода будет доставляться потребителям северных провинций Китая. Для снабжения китайских городов, расположенных на побережье, более перспективной является танкерная перевозка - именно для таких поставок компания рассматривает Камчатский край.
«На Камчатке богатые водные ресурсы. По состоянию на начало этого года в регионе значатся 62 месторождения подземных вод высшей категории качества», – уточнил замминистра.
Напомним, ранее прошли переговоры генерального директора компании COFCO Луянь Сюнузю с Александром Крутиковым во Владивостоке. Китайский инвестор заявил о намерении экспортировать воду из трех дальневосточных регионов: Камчатки, Сахалина и Приморья. По словам инвестора, основными критериями выбора являются транспортная доступность, логистика и наличие партнеров в регионе.
«Коммерческий потенциал производства питьевой воды на Дальнем Востоке раскрыт далеко не полностью, поэтому можно быть уверенным в успешности проекта. Со своей стороны мы готовы оказать всестороннюю поддержку компаниям, которые будут инвестировать в соответствующее производство», - отмечал ранее замминистра.
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