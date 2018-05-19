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25 Мая 2018, 09:35 | Регион сегодня |

На Камчатке определено лучшее место для строительства нового аэровокзального комплекса

Правительство Камчатского края согласовало "Схему генерального плана перспективного развития аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово)"

Документ утвержден и подписан тремя сторонами. От Камчатского края его завизировал заместитель Председателя Правительства субъекта Юрий Зубарь. Также схему генерального плана утвердили руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько и генеральный директор АО УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский.

Схема генерального плана определяет расположение нового аэровокзального комплекса, включая пассажирский терминал, перрон для размещения самолетов, здание багажного отделения, парковочный комплекс и другую необходимую инфраструктуру. Принято решение, что обновленный аэропорт будет располагаться рядом с северным торцом взлетно-посадочной полосы.

«Это исторический момент. Значительная часть работы у нас уже позади. Мы приняли окончательное решение, где у нас будет располагаться новый аэровокзальный комплекс. Это начало следующего этапа. Фактически мы переходим к реализации проекта, к его строительству», – заявил заместитель Председателя Правительства Камчатского края Юрий Зубарь.

В ходе обсуждения схемы генерального плана с Юрием Зубарем генеральный директор АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)» Сергей Бубнов заявил, что сроки строительства аэровокзального комплекса и его характеристики остались прежними. Не претерпели изменений и сопутствующие объекты, такие как гостиница и бизнес-центр.

Кроме того, утвержденная схема генерального плана предполагает сокращение расстояния от нового аэровокзального комплекса до федеральной трассы, ведущей в Петропавловск-Камчатский, и позволяет значительно сократить время руления самолетов от взлетно-посадочной полосы до терминала. Это будет способствовать снижению затрат авиакомпаний.

«Проведенные геодезические изыскания подтвердили, что северная часть взлетно-посадочной полосы – лучшее место для строительства. Размещение комплекса на этой территории повысит надежность конструкции терминала и безопасность его эксплуатации в условиях частых землетрясений. Это место выгодно и для дальнейших преобразований аэропорта. Пространство позволяет производить расширение перрона, привокзальной площади. Оно удобно в целом для развития всей аэропортовой инфраструктуры комплекса», – прокомментировал генеральный директор АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)» Сергей Бубнов.

Сейчас ведется проектирование нового аэровокзального комплекса. Окончание строительства запланировано на 2021 год. Первый транш на реализацию инвестпроекта в размере 3,5 млрд рублей инвестор, компания «Аэропорты Регионов», перечислил в Камчатский край в марте этого года.

Досье "Дальневосточного капитала": Новый пассажирский терминал площадью 34 тысячи квадратных метров обеспечит комфортное обслуживание до 750 пассажиров внутренних и международных авиалиний в час. В состав аэровокзального комплекса войдут гостиница на 120 номеров и торгово-офисный центр, размещенные под одной крышей. Здание терминала будет выполнено в виде конуса, напоминающего кратер вулкана.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: инфраструктура  строительство  Камчатка 


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