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Среда| 30 Мая, 01:29 |
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Расширение границ ТОР "Камчатка" открывает инвесторам новые перспективы
Во главе с губернатором края Владимиром Илюхиным делегация Камчатки приняла участие в сессии, открывшей деловую программу Петербургского международного экономического форума, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
С приветственным словом к собравшимся перед вице-премьер – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев. Он отметил, что первые шаги по развитию Дальнего Востока страны уже сделаны.
«Сегодня в макрорегионе реализуются 1300 инвестиционных проектов, сумма заявленных инвестиций по ним составляет 3,8 трлн рублей. Реализация этих проектов даст Дальнему Востоку 125 тысяч новых рабочих мест», - заявил Юрий Трутнев.
Добиться таких результатов удалось благодаря упрощению процедур выдачи и оформления земельных участков, широкой линейке налоговых льгот и снятию административных барьеров.
Как отметила участвовавшая в сессии заместитель Председателя Правительства Камчатского края Марина Суббота, все это повлияло на рост количества резидентов в регионе. С начала года в ТОР и СПВ края зашла 61 компания.
«В Камчатском крае на данный момент зарегистрировано более 130 резидентов в рамках обоих преференциальных режимов. Это как представители малого и среднего бизнеса, так и крупные инвесторы. Ряд из них уже реализован, и это дает возможность подвести первые итоги. Буквально на днях сертификаты резидента получат АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)» и «Tata Power» (ООО «ФАР ИСТЕРН НЭЙЧЕРЛ РЕСОРСИС»). Это проекты строительства современного аэровокзального комплекса и освоения Крутогоровского месторождения каменного угля», - рассказала заместитель Председателя Правительства Камчатского края Марина Суббота.
Также она добавила, что расширение границ ТОР «Камчатка» открывает потенциальным инвесторам новые перспективы.
Досье "Дальневосточного капитала": На данный момент в ТОР «Камчатка» зарегистрированы 57 резидентов с инвестиционным пакетом в размере 20,83 млрд рублей. В рамках свободного порта Владивосток в Камчатском крае реализуются 80 проектов с суммарным заявленным объемом инвестиций – 6,63 млрд рублей. Запуск предприятий создаст на Камчатке более 5 тысяч рабочих мест.
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