Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 25 Июня, 18:05 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 970 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
25.06 |
Сахалин настроен решить мусорную проблему в сжатые сроки
25.06 |
Айсен Николаев: с цифровизацией меняются коммуникация людей
25.06 |
В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
25.06 |
На Камчатке отрыт Озерновский горно-металлургический комбинат
25.06 |
В Хабаровском крае открыли "Дальневосточную слободу"
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
25 Июня 2018, 11:13 | Регион сегодня

На Камчатке отрыт Озерновский горно-металлургический комбинат

22 июня произведен запуск первой очереди золотоизвлекательной фабрики Озерновского ГМК. До конца года на одном из крупнейших месторождений Камчатского края планируется добыть до тонны золота.

Реализация проекта началась в 2010 году. Тогда на этом месте была лишь полуразрушенная геологоразведочная база. Сейчас Озерновский ГМК – это новый модульный поселок для работников, где созданы достойные условия для жизни, это подъездная дорога длиной больше 60 километров, это современнейшее технологическое оборудование и, конечно, люди, работающие здесь, - настоящие профессионалы своего дела.

«Это самый большой объект, разведанный на Камчатке, и один из самых сложных: с точки зрения логистики, с точки зрения климатических условий, с точки зрения особенностей, связанных с национальной обороной. И все-таки он сегодня заработал. Я очень признателен геологам, которые в те далекие советские годы разведали это месторождение, поставили на баланс запасы. Я благодарен инвесторам, которые в течение всех этих лет верили в то, что здесь ГОК будет. Я благодарен строителям, которые построили и еще будут строить здесь и первую и вторую очередь этого ГОКа и, конечно, благодарен тем, кто будет заниматься эксплуатацией», - сказал Владимир Илюхин во время открытия Озерновского горно-металлургического комбината.

После того, как по традиции была перерезана красная лента, главный технолог производства провел небольшую экскурсию и показал, как работает технологическая линия. Она состоит из трех крупных отделений: измельчения, где руду фактически превращают в «пудру», выщелачивания, где руда попадает в раствор цианида и происходит растворение золота, и фильтрации, где золото из раствора осаждается на цинковую пыль, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

Озерновский ГМК – уже четвертое крупное золотодобывающее производство на Камчатке. На этом акцентировал внимание в своем выступлении президент некоммерческого партнерства «Горнопромышленная ассоциация Камчатки» Александр Орлов.

«Не так давно – всего 12-15 лет назад – практически никто не верил, что на Камчатке можно добывать золото и полезные ископаемые. Говорили, что на территории может быть что-то одно – либо рыба, либо золото. Но жизнь показала – чем больше на Камчатке золота, тем больше рыбы мы ловим. Это месторождение имеет богатейшие ресурсы, а предприятие, соответственно, - богатейшую перспективу», - отметил Александр Орлов.

Сейчас на предприятии уже работают больше двухсот человек. Запуск второй очереди золотоизвлекательной фабрики запланирован на конец 2019 года. Тогда число рабочих мест на Озерновском горно-металлургическом комбинате составит порядка 600 человек.

«Сегодня действительно очень значимый день для нашего проекта. Мы закончили первый этап освоения этого месторождения. На карте Камчатки появилось еще одно золотодобывающее предприятие. И я, конечно, вас с этим поздравляю, - обратился к работникам и гостям генеральный директор ОАО «СиГМА» Дмитрий Филичкин. - Ваш труд, профессионализм и вера в успех позволили выполнить эти работы и достигнуть такого результата. Отдельная благодарность Правительству Камчатского края и лично Владимиру Ивановичу Илюхину. Это проект частно-государственного партнерства, и без помощи Правительства вряд ли нам бы удалось достигнуть того, к чему мы пришли сейчас. У нас сложилась по-настоящему эффективная деловая атмосфера взаимодействия бизнеса и частного капитала с госорганами. Впереди – вторая очередь, и у нас еще очень много работы, ведь перед нами стоят по-настоящему масштабные цели. Сегодня формируется новая команда Озерновского ГМК, так что я желаю успехов коллективу в достижении следующих, не менее значимых шагов».

Работники, которые внесли особый вклад в запуск первой линии золотоизвлекательной фабрики Озерноского горно-металлургического комбината, получили почетные награды от Губернатора Владимира Илюхина и заместителя Председателя Законодательного Собрания Камчатского края Бориса Чуева, который также принял участие в торжественном открытии.

«Конечно, мы очень рады тому, что очередное промышленное производство на Камчатке начало свою работу. Мы ждем, что появятся новые рабочие места, в том числе для жителей Камчатки. Мы ждем новые налоговые поступления в бюджеты и это, безусловно, дает уверенность в том, что край будет развиваться. И сегодня я хочу сказать слова благодарности и представителям власти, как бы для кого-то странно это не прозвучало. На этом объекте, наверное, впервые опробована система государственно-частного партнерства. Та дорога, которая сегодня ведет сюда, к ГОКу, была построена на средства, выделенные из федерального бюджета. Это очень большие затраты. И это как раз та помощь бизнесу, которая сегодня необходима, чтобы подобного рода производства открывались и на Камчатке, и на других территориях Дальнего Востока», - сказал Владимир Илюхин.

При этом Губернатор еще раз отметил, что отношение к окружающей среде на Камчатке – вопрос очень и очень важный. В то же время горнопромышленный комплекс края уже наработал опыт, благодаря которому степень негативного влияния на экологию минимальна.

Уже в этом году предприятие планирует добыть порядка одной тонны золота. Налоговые поступления в краевой бюджет от этого объема составят больше 100 миллионов рублей.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Озерновский ГМК 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика