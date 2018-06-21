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На Камчатке отрыт Озерновский горно-металлургический комбинат
Реализация проекта началась в 2010 году. Тогда на этом месте была лишь полуразрушенная геологоразведочная база. Сейчас Озерновский ГМК – это новый модульный поселок для работников, где созданы достойные условия для жизни, это подъездная дорога длиной больше 60 километров, это современнейшее технологическое оборудование и, конечно, люди, работающие здесь, - настоящие профессионалы своего дела.
«Это самый большой объект, разведанный на Камчатке, и один из самых сложных: с точки зрения логистики, с точки зрения климатических условий, с точки зрения особенностей, связанных с национальной обороной. И все-таки он сегодня заработал. Я очень признателен геологам, которые в те далекие советские годы разведали это месторождение, поставили на баланс запасы. Я благодарен инвесторам, которые в течение всех этих лет верили в то, что здесь ГОК будет. Я благодарен строителям, которые построили и еще будут строить здесь и первую и вторую очередь этого ГОКа и, конечно, благодарен тем, кто будет заниматься эксплуатацией», - сказал Владимир Илюхин во время открытия Озерновского горно-металлургического комбината.
После того, как по традиции была перерезана красная лента, главный технолог производства провел небольшую экскурсию и показал, как работает технологическая линия. Она состоит из трех крупных отделений: измельчения, где руду фактически превращают в «пудру», выщелачивания, где руда попадает в раствор цианида и происходит растворение золота, и фильтрации, где золото из раствора осаждается на цинковую пыль, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Озерновский ГМК – уже четвертое крупное золотодобывающее производство на Камчатке. На этом акцентировал внимание в своем выступлении президент некоммерческого партнерства «Горнопромышленная ассоциация Камчатки» Александр Орлов.
«Не так давно – всего 12-15 лет назад – практически никто не верил, что на Камчатке можно добывать золото и полезные ископаемые. Говорили, что на территории может быть что-то одно – либо рыба, либо золото. Но жизнь показала – чем больше на Камчатке золота, тем больше рыбы мы ловим. Это месторождение имеет богатейшие ресурсы, а предприятие, соответственно, - богатейшую перспективу», - отметил Александр Орлов.
Сейчас на предприятии уже работают больше двухсот человек. Запуск второй очереди золотоизвлекательной фабрики запланирован на конец 2019 года. Тогда число рабочих мест на Озерновском горно-металлургическом комбинате составит порядка 600 человек.
«Сегодня действительно очень значимый день для нашего проекта. Мы закончили первый этап освоения этого месторождения. На карте Камчатки появилось еще одно золотодобывающее предприятие. И я, конечно, вас с этим поздравляю, - обратился к работникам и гостям генеральный директор ОАО «СиГМА» Дмитрий Филичкин. - Ваш труд, профессионализм и вера в успех позволили выполнить эти работы и достигнуть такого результата. Отдельная благодарность Правительству Камчатского края и лично Владимиру Ивановичу Илюхину. Это проект частно-государственного партнерства, и без помощи Правительства вряд ли нам бы удалось достигнуть того, к чему мы пришли сейчас. У нас сложилась по-настоящему эффективная деловая атмосфера взаимодействия бизнеса и частного капитала с госорганами. Впереди – вторая очередь, и у нас еще очень много работы, ведь перед нами стоят по-настоящему масштабные цели. Сегодня формируется новая команда Озерновского ГМК, так что я желаю успехов коллективу в достижении следующих, не менее значимых шагов».
Работники, которые внесли особый вклад в запуск первой линии золотоизвлекательной фабрики Озерноского горно-металлургического комбината, получили почетные награды от Губернатора Владимира Илюхина и заместителя Председателя Законодательного Собрания Камчатского края Бориса Чуева, который также принял участие в торжественном открытии.
«Конечно, мы очень рады тому, что очередное промышленное производство на Камчатке начало свою работу. Мы ждем, что появятся новые рабочие места, в том числе для жителей Камчатки. Мы ждем новые налоговые поступления в бюджеты и это, безусловно, дает уверенность в том, что край будет развиваться. И сегодня я хочу сказать слова благодарности и представителям власти, как бы для кого-то странно это не прозвучало. На этом объекте, наверное, впервые опробована система государственно-частного партнерства. Та дорога, которая сегодня ведет сюда, к ГОКу, была построена на средства, выделенные из федерального бюджета. Это очень большие затраты. И это как раз та помощь бизнесу, которая сегодня необходима, чтобы подобного рода производства открывались и на Камчатке, и на других территориях Дальнего Востока», - сказал Владимир Илюхин.
При этом Губернатор еще раз отметил, что отношение к окружающей среде на Камчатке – вопрос очень и очень важный. В то же время горнопромышленный комплекс края уже наработал опыт, благодаря которому степень негативного влияния на экологию минимальна.
Уже в этом году предприятие планирует добыть порядка одной тонны золота. Налоговые поступления в краевой бюджет от этого объема составят больше 100 миллионов рублей.
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