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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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25 Июля 2017, 14:05 | Регион сегодня |
"Вулканариум" стал новой "фишкой" Камчатки
Первый в России интерактивный визит-центр "Музей вулканов на Камчатке" - "Вулканариум" - открылся на Камчатке. Инициаторами проекта стали старший научный сотрудник Института вулканологии ДВО РАН Сергей САМОЙЛЕНКО и Алена САМОЙЛЕНКО.
«Главное, что мы можем подарить, - это знания. Их, за полвека изучения вулканов, накоплено достаточно для того, чтобы делиться с гостями и жителями Камчатки. Те экспонаты, макеты и модели, которые представлены в экспозиции, сделаны своими руками. Все это придумывалось нашими умельцами и вылилось в такой познавательный проект», - рассказывает Сергей Самойленко. Что особенно ценно в проекте музея вулканов, так это то, что он создан самими горожанами. В его строительстве принимали участие предприятия города, неравнодушные граждане, предоставившие уникальные фотографии, помогавшие с оформлением экспозиций.
Музей рассчитан и на туристов, и на жителей города.
Фото Виктора ГУМЕНЮКА.
Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2017 год.
Теги: Вулканариум туризм Камчатка
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