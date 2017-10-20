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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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17 Октября 2017, 15:56На ВЭФ-2017 обрисовали контуры "цифрового" будущего Дальнего Востока Тема развития цифровой экономики, поднятая президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ на Восточном экономическом форуме год назад, получила свое продолжение и на форуме 2017 года. Эксперты отметили, что географическая близость к странам - лидерам цифровой экономики, таким как Республика Корея, Япония, Сингапур, позволяет Дальнему Востоку быстрее других российских регионов привлечь новые технологические решения, адаптировать их и развить цифровые компетенции. Но для этого необходима инфраструктурная подготовленность дальневосточных территорий.
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25 Октября 2017, 12:56 | Регион сегодня
Кредитно-документарный портфель ВТБ на Камчатке превысил 7 млрд рублей
Кредитно-документарный портфель ВТБ в Камчатском крае по итогам 3 квартала вырос до 7 млрд рублей (динамика с начала года 12%, к аналогичному периоду прошлого года - 20%)
В его структуре основную часть формируют кредиты, выданные предприятиям отраслей рыболовства (49%), торговли (32%) и промышленности (8%).
«Третий квартал традиционно более динамичен, что связано с сезонностью деятельности ключевой отрасли региона. За этот период мы профинансировали предприятия края на 2,5 миллиарда рублей», - отметил руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Камчатском крае Сергей Финке.
Объем кредитов, выданных ВТБ предприятиям Камчатского края в 3 квартале, составил 2,5 млрд рублей (рост к аналогичному периоду прошлого года 19%, рост ко 2 кварталу 56%).
Объем привлечения средств клиентов ВТБ на Камчатке на 1 октября составил 6,9 млрд рублей (рост на 23% с начала года и на 44% за квартал).
Теги: ВТБ
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