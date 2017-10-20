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На Камчатке готовятся отметить национальный обрядовый праздник нерпы "Ололо"
На Камчатке, в п.г.т. Палана, пройдёт национальный обрядовый праздник нерпы «Ололо». Начало мероприятия 27 октября в 12.00. Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края.
«История национального праздника береговых коряков нымылан «Ололо» насчитывает тысячелетия. Праздник отражает знания о быте, укладе жизни и традиции древних представителей коренного народа, испокон веков проживающих на территориях вблизи села Лесная Тигильского района», - сказали в министерстве.
В программе праздника: обряд очищения, кормление духов, подношение морю и кормление нерпы, перетягивание ремня из шкуры нерпы «Талытал» между мужчинами, угощение ухой, толкушей и другими национальными блюдами, бросание кедровых шишек на удачу, богатство и здоровье.
«Подготовка организации обрядового праздника начинается задолго до начала. Мужчины едут в лес за ольховыми дровами. На женские плечи ложится основная работа по подготовке пищи. В подготовке и проведении праздника участвуют представители всех поколений. Основное действие начинается с подношения к входу жилища дерева, которое женщины должны затягивать в дом. После этого хозяйка начинает петь родовую мелодию, а гости должны в танце изображать тех животных, которые были добыты в этой семье за текущий год. Желающие могут исполнить родовую мелодию. Песни и танцы продолжаются всю ночь. Ранним утром, с восходом солнца, хозяева уносят дерево на сопку и прощаются с ним», - рассказали в Корякском центре народного творчества.
Дополнительную информацию о мероприятиях Корякского центра народного творчества можно узнать на сайте.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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