|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 09 Октября, 17:14 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Главной темой четвёртого Friday Business Forum на Камчатке стали онлайн сервисы для бизнеса
Организаторами мероприятия являются рекламное агентство «Лифт», министерство экономического развития и торговли Камчатского края и агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края. Ежегодно выступления спикеров на форуме объединены общей актуальной темой. В этом году это «Онлайн сервисы для бизнеса».
«Сегодня участники форума Friday Business Forum, а это представители малого и среднего бизнеса, начинающие предприниматели, студенты и в целом молодёжь, интересующаяся экономикой, получат отличные кейсы по искусству продаж, по минимизации издержек, по работе с персоналом и ряду других вопросов, которые будут обсуждаться в ходе форума. Вне всякого сомнения, на площадках мероприятия будут обсуждаться меры государственной поддержки, которые оказываются бизнесу в Камчатском крае, - сказал министр экономического развития и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелёв. - Friday Business Forum уже стал доброй традицией – предприниматели Камчатки знают о нём, готовятся к нему. Поэтому я думаю, что польза от проведения этого мероприятия очевидна».
В 2016 году поводом для выбора темы форума стало появление на полуострове волоконно-оптической линии связи, позволившее увеличить скорость передачи данных в десятки раз, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Правительстве Камчасткой области.
«Онлайн сервисы для бизнеса - несомненно, актуальная тема для нашего региона. Все мы понимаем, что в условиях цифрового неравенства жители региона не могли пользоваться теми сервисами, механизмами и инструментами, без которых в других регионах предприниматели уже не представляют свою деятельность. Поэтому я надеюсь, что полученная сегодня информация, будет для всех полезна, и вы сможете её применять непосредственно в своей работе и получить от этого положительный эффект», - сказал, приветствуя участников форума, начальник отдела промышленной политики агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края Денис Профатилов.
Перед участниками форума выступают не только камчатские спикеры, но и приглашенные гости. Так, с темой «Бизнес с планшета» выступит Михаил Галейченко (бизнес-тренер, г. Москва), а Николя Уве (г. Париж) расскажет о современных тенденциях в цифровом маркетинге.
«В условиях непростой экономической ситуации, о которой сегодня очень много говорят, бизнесу необходимо работать также, но только в десять раз быстрее. Кроме того, желательно делать это намного качественнее. Интернет технологии как раз позволяют реализовать данные два пункта. И как раз ради этого мы сегодня здесь и собрались. Информация будет очень интересная новая. Мы даже пригласили иностранного спикера, чтобы он поделился зарубежным опытом работы в данной сфере», - рассказал один из организаторов Friday Business Forum, руководитель рекламного агентства «Лифт» Артём Борисов.
«Я всегда с удовольствием откликаюсь на приглашения организаторов принять участие в этом форуме. Поскольку, считаю, что с самого начала, с самого первого форума это было удачное действие. И организаторы идут последовательно, они дают возможность предпринимателям, молодым предпринимателям, понимать то, как правильно выстраивать свой бизнес», - сказал Уполномоченный при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей Вадим Повзнер.
В рамках осеннего форума спикеры расскажут участникам о CRM – системах, учете товаров и финансов, управлении офисом – обо всём том, чем может быть полезен скоростной интернет для бизнеса. Завершит мероприятие ABC Show - показ лучших рекламных роликов 2015-2016 годов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- На Камчатке размер инвестиций в туристическую отрасль составил 2,3 млрд рублей
- На Камчатке на территории этнопарка на берегу Култучного озера появится туристический центр
- Турпотенциал Дальнего Востока будет представлен на Неделе туризма в ДФО на Камчатке
- Дан старт движению по новому участку трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково
- Круизный лайнер Bremen зашел в порт Петропавловска-Камчатского
- На Камчатке на обрядовом празднике Алхалалалай установлен новый рекорд
- В ТОР "Камчатка" будет построен золотой рудник и модернизирован ГОК
- В ТОР "Камчатка" завершается строительство завода по переработке минтая
- На Камчатке проекту фабрики береговой обработки рыбы присвоен статус масштабного
- На Камчатке туристический поток увеличился более чем в два раза
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.