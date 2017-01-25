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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 27 Января, 10:29 |
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ВТБ профинансировал предприятия Камчатки на 9,5 млрд рублей
Кредитно-документарный портфель ВТБ на Камчатке по итогам года составил 6,3 млрд рублей (рост за год на 2,3%, рост за квартал на 6,7%). В структуре кредитно-документарного портфеля основную часть составляют: рыболовство (51%), торговля (37%) и прочие (12%).
Руководитель дирекции ВТБ по Камчатскому краю Сергей Финке прокомментировал: «В прошлом году мы профинансировали важные для экономики региона предприятия пищевой промышленности – выдали среднесрочные средства ООО «Камчатпищепром» на реконструкцию и модернизацию птицефабрики в п. Зеленый, предоставили льготное финансирование по программе Корпорации МСП ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» и ООО РПЗ «Максимовский» на модернизацию основных средств. Также открыли финансирование инвестиционного проекта по строительству комплекса по хранению и перевалке нефтепродуктов в составе территории опережающего развития «Камчатка».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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