На Камчатке продолжается приём заявок на участие в гонке на собачьих упряжках "Берингия"

«Первым заявку прислал Виталий Тишкин, каюр из Эссо, - сказали в оргкомитете. - Быстринский район выставляет две упряжки на эту гонку. Вместе с Виталием бороться за звание победителя будет православный священник и каюр Владислав Ревенок».
Олюторский район, традиционно, представлен Иваном Нивани и Германом Айначгиным.
«У Германа Николаевича был перерыв – он не участвовал в гонках два года, готовил собак. В этом году у него в упряжке 14 ездовых. Очень мощно в 2017 году представлен Карагинский район. Свои заявки прислали сразу пять участников: Валерий Соколов, Алексей Суздалов, Сергей Уваров, Евгений Кутынковав и Аркадий Нинвит», - добавили в оргкомитете.
В этом году, после трёхлетнего перерыва, в гонку возвращается трёхкратный победитель «Берингии» Николай Левковский. В 2014 году он отдал свою упряжку сыну, Валентину, который за это время дважды был серебряным призером гонки, а в 2016-ом стал лидером заезда.
«Прославленная берингийская семья в этом году будет соревноваться не только с другими, но и друг с другом. По окончании "Берингии-2016" Николай Левковский заявил, что серьезно настроен на победу и поддаваться сыну в гонке 2017 года не намерен», - сказали в оргкомитете.
В ближайшее время прислать заявки на участие в гонке планируют камчатские каюры Андрей Притчин, Роман Мандятов и чета Семашкиных – Анастасия и Андрей. Кроме того, в этом году Правительство Чукотского автономного округа сообщило, что намерено выставить в «Берингию-2017» две упряжки под управлением каюров Михаила Тельпина и Геннадия Томилова.
Заявочная кампания продлится до 1 февраля. Формы заявок размещены на сайте «Берингии»