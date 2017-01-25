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На создание инфраструктуры промпарка "Дальний" на Камчатке потребуется около 540 млн рублей
Проект по созданию в Петропавловске-Камчатском промышленного парка «Дальний» был рассмотрен на заседании инвестиционного совета, которое прошло под председательством губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.
Основным докладчиком по данному вопросу выступил генеральный директор Корпорации развития Камчатского края Николай Пегин. Он отметил, что целью проекта является создание специально организованной площадки с готовой инженерной и транспортной инфраструктурой, на которой смогут разместиться новые промышленные предприятия, а также будут действовать специальные административно-правовые условия.
«В качестве наиболее подходящей площадки для создания промпарка определена промышленная территория вблизи посёлка Дальний, входящего в Петропавловск-Камчатский городской округ. Общая площадь промпарка – 37,7 гектаров. Формой реализации проекта выбрана модель государственного промышленного парка, в соответствии с которой инфраструктуру площадки на первом этапе предполагается создавать за счёт государственных средств. При этом данная модель предполагает возврат вложенных в инфраструктуру средств, прежде всего, за счёт налоговых платежей от предприятий-резидентов», - рассказал Николай Пегин.
По его словам, по предварительным оценкам, на создание инженерной и транспортной инфраструктуры промпарка «Дальний» потребуется порядка 540 млн рублей. Эти деньги будут направлены на энергообеспечение, водоснабжение, водоотведение площадок, а также на строительство проездов по территории парка. В настоящее время Корпорация развития Камчатского края ведёт работу по включению проекта в федеральные программы поддержки создания инфраструктуры индустриальных парков.
«Ключевые области специализации промышленного парка «Дальний» сформированы, исходя из основных видов деятельности компаний-резидентов. Это перерабатывающая промышленность, производство строительных материалов, ремонт технического оборудования и транспортных средств, транспортно-логистическая деятельность - обработка, хранение и организация транспортировки грузов», - сказал Николай Пегин.
Создание парка будет проходить в несколько этапов. Потенциальные резиденты, которые зайдут на площадки на первом этапе, уже определены.
«На первом этапе реализации плана создания и развития промышленного парка «Дальний» будет запущено 7 проектов предприятий-резидентов, из них 3 являются якорными. Инвестиционные проекты будут реализованы в таких сферах, как производство бетона и железобетонных изделий, переработка ТБО, производство концентрата железа и строительных материалов, производство мебели, орудий лова, биогумуса, ремонт двигателей, - сказал гендиректор Корпорации. - Общий объём инвестиций от заявленных резидентов на начальном этапе реализации проекта составит 967 млн рублей. Совокупный эффект в виде налоговых поступлений в бюджеты всех уровней только по проектам заявленных резидентов состоит 1 млрд 132 млн рублей».
Николай Пегин добавил, что сейчас идёт подготовка второго этапа реализации проекта по созданию промышленного парка. Сформированная инфраструктура даст возможность развивать данную территорию и размещать новых резидентов.
Инвестиционный совет принял решение о целесообразности создания промышленного парка на Камчатке. Вместе с тем, по итогам заседания, Губернатор поручил Корпорации развития совместно с администрацией Петропавловска-Камчатского рассмотреть другие площадки для размещения парка, где уже есть необходимая инфраструктура или затраты на её создание будут меньше.
«Безусловно, создавать такой парк на Камчатке необходимо. Это очень важно для бизнеса, для развития региона в целом, и мы будем рассматривать возможности, чтобы этот проект финансировать. Но следует ещё раз изучить вопрос, связанный с выбором площадки под создание парка. Нужно поискать территории в Петропавловске-Камчатском с уже созданной инфраструктурой. Городу и Корпорации необходимо в течение месяца предложить альтернативные площадки под размещение промпарка», - резюмировал Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Добавим, что создание промышленного парка является одним из пунктов выполнения Инвестиционного стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.
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