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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 27 Января, 10:29 |
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На Камчатке у подножия Авачинского вулкана построят тренировочный центр летней подготовки национальных сборных страны
Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Камчатского края Валерий Карпенко.
«Работа уже входит в практическую фазу. Нас поддерживает Министерство спорта России, фактически есть решение о выделении федерального финансирования. Сейчас мы начинаем проектирование, - сказал Валерий Карпенко. - Победителем конкурса стала организация из Иркутска. Вместе с главным инженером проекта мы выехали на место будущего спортобъекта, обсудили возможные варианты архитектурных решений и применяемых материалов. Мы хотим, чтобы он был не только функциональным для спортсменов, но и просто красивым. Центр должен влиться в нашу природу. Это уникальное место. Подобные центры сегодня существуют только на склонах Эльбруса в Кабардино-Балкарии».
Под создание регионального центра спортивной подготовки предусмотрен участок площадь 2,8 га. Тренировочная база будет построена на высоте 800 метров над уровнем моря. У подножия вулкана создадут комфортные условия для проживания и тренировок. Предполагается наличие жилых, санитарно-гигиенических и хозяйственных блоков, тренажёрного зала, открытых спортивных площадок. Одновременно в центре смогут размещаться до 60 человек. Для организации тренировочного процесса базу обеспечат переносными подъёмниками. Места их установки можно будет менять в зависимости от состояния снежного покрова.
Центр будет рассчитан на круглогодичный приём спортсменов, однако акцент в работе сделают именно на летнюю подготовку национальных сборных. Снег на камчатских вулканах лежит даже в августе, поэтому у спортсменов есть уникальная возможность тренироваться на естественном покрове. Это более эффективно, чем отрабатывать навыки на искусственном снегу, и не так затратно, как летние сборы за рубежом. Тренироваться на Камчатке могут сборные по горным лыжам, сноуборду, фристайлу, а в перспективе и ски-альпинизму, биатлону, лыжным гонкам.
«Скорей всего центр будет состоять из модульных конструкций. Летом будем завозить туда больше спортсменов, зимой, при необходимости, часть помещений консервировать, - сказал Валерий Карпенко. - Мы хотим, чтобы этот центр посещали не только спортсмены высокого класса, но и все жители Камчатского края, которые бывают в тех местах».
Выполнить проектные работы подрядчик должен к 15 июля. После этого проектная документация будет направлена на прохождение государственной экспертизы, и будет решён вопрос о начале строительства объекта.
Напомним, в Концепцию организации летней подготовки национальных сборных Российской Федерации Камчатский край был включён в начале 2016 года. Площадками для тренировок в регионе определены снежники Козельского, Авачинского и Вилючинского вулканов. В прошлом году летние сборы национальных команд прошли на Камчатке в июне. Регион посетили спортсмены и тренеры юниорских сборных России по горным лыжам и сноуборду. В настоящее время формируется план приезда спортсменов на предстоящий летний сезон. Вторым всероссийским центром подготовки российских команд определена Кабардино-Балкария.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- На Камчатке у подножия Авачинского вулкана построят тренировочный центр летней подготовки национальных сборных страны
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