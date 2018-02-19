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На Камчатке общественный транспорт "газифицируют"
Порядка 20 пассажирских автобусов, работающих на газомоторном топливе, закупят на Камчатке для работы на муниципальных маршрутах краевого центра. В рамках мероприятий по развитию транспортной системы региона на эти цели направят более 130 млн рублей. Об этом было заявлено в ходе совещания, проведённого Губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным с руководителями автотранспортных предприятий, обслуживающих маршруты регулярных пассажирских перевозок.
«Пассажирские перевозки имеют важное значение в обеспечении стабильной работы транспортного блока региона. Ежегодно автобусами регулярных муниципальных, межмуниципальных и пригородных маршрутов в крае перевозится свыше 50 тысяч пассажиров. Практически 90 % их них пользуются услугами предприятий, работающих в Петропавловске-Камчатском. В целях развития автотранспортных предприятий и повышения качества обслуживания граждан в текущем году администрации краевого центра будет предоставлена субсидия для приобретения порядка 20 новых автобусов, работающих на газе. Это безопасный и экологичный транспорт. Его бесперебойную работу обеспечит новая газовая автозаправка, построенная в районе улицы Вулканная», - рассказал по итогам совещания министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов.
Ещё более 20 млн рублей будут направлены на обновление парка автобусов в Усть-Камчатском, Усть-Большерецком и Елизовском районах. Для работы на муниципальных маршрутах будут приобретены транспортные средства, работающие на дизельном топливе.
Все новые автобусы будут оборудованы для перевозки маломобильных групп населения.
Участники совещания также обсудили вопросы внедрения в городе электронных проездных билетов. Постепенный переход на использование многоразовых пластиковых карт при оплате проезда в общественном транспорте Петропавловска-Камчатского начнётся уже на следующей неделе. Первыми в реализацию поступили электронные общегражданские проездные билеты. Электронные билеты для школьников и студентов будут введены в обиход с 1 мая, а для льготных категорий – с 1 июля.
«Использование электронных проездных билетов позволит получать точные данные о пассажиропотоке. Эти сведения важны при расчётах прибыли и расходов перевозчиков, влияющих на формирование тарифов», - отметил Владимир Каюмов.
Ближайшие полгода в краевом центре будет проведён мониторинг данных о пассажиропотоке городских автопарков. По истечении этого периода будет решён вопрос о переходе на подушевую оплату автобусным предприятиям услуг по перевозке льготных категорий граждан.
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