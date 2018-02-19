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Панно из самоцветов вручат каюру "Берингии", который первым пересечёт "экватор" гонки
В мастерской «Тэви» завершены работы по созданию уникального панно, которое в качестве Приза памяти Владимира Самарского будет вручено на «экваторе» традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия». Почётную награду получит каюр, который первым пересечёт финишную черту этапа, ставшего серединой всего экстремального заезда. В этом году приз будет вручён в селе Тымлат.
«Эксклюзивное панно для Приза Самарского выполнено в технике флорентийской мозаики. Авторы картины – мастера Галина и Иван Рычаговы. На картине изображены три Хаски, бегущие в упряжке по снегу. На заднем плане из кусочков камней выложен камчатский пейзаж: горы, лес, небо. Основой сюжета стали фотографии, сделанные на "Берингии"», - рассказали в оргкомитете по подготовке и проведению «Берингии-2018».
При создании панно мастера использовали обсидиан, кахолонг, яшму, долерит, кварцит, лазурит, агат, мрамор.
Досье "Дальневосточного капитала": Приз учреждён честь Владимира Петровича Самарского - легендарного вертолетчика, внесшего огромный вклад в организацию стартов гонки. Долгие годы он был бессменным сопровождающим экспедиций, за что его называли "крыльями Берингии". В 2002 году Владимир Самарский ушёл из жизни, но с «Берингией» его имя осталось связанным навсегда. В память о заслугах лётчика уже в 2003 году в рамках гонки был вручён первый Приз, названный его именем. И тогда, и сейчас, 16 лет спустя, приз изготавливают в мастерской «Тэви».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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