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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 26 Февраля, 13:33 |
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На Камчатке освоили производство 60 видов мясной продукции
В конце 2017 года на территории свинокомплекса «Камчатский» запущен в работу новый цех по производству колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. Его открытие ознаменовало переход ко второму этапу реализации инвестиционного проекта. Накануне свинокомплекс посетил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Глава региона осмотрел производственный цех и обсудил с руководством предприятия планы по дальнейшему развитию свинокомплекса.
«Сегодня мы посмотрели, как работает новый цех и оценили это производство. Работа организована на должном уровне. Ассортимент продукции достаточно широкий, качество отвечает всем установленным требованиям. Отмечу ещё один важный момент – создание новых рабочих вакансий. С вводом цеха в эксплуатацию их количество составило около 100 мест», - сообщил Александр Кучеренко.
«С конца прошлого года и по настоящий момент мы освоили производство 60 видов продукции, которые делаем в новом комплексе. Это различные колбасы и копчёности. Наша главная цель – производить натуральную, высококачественную продукцию. Покупатели уже распробовали наши товары. Я считаю, что за полтора года реализации проекта достигнут неплохой результат», - сказал инициатор проекта по организации свинокомплекса Александр Никитин.
Напомним, что общая стоимость инвестпроекта по созданию свинокомплекса «Камчатский» составляет более 700 млн рублей, из них собственные средства инициатора – порядка 500 миллионов. Также свинокомплексу оказывается значительная господдержка.
«Отрадно, что наши местные камчатские предприятия развиваются и растут. Мы стараемся оказывать всю возможную поддержку в реализации данного инвестиционного проекта. Его инициатором является резидент территории опережающего развития, поэтому для свинокомплекса предусмотрены различные льготы, в том числе налоговые. Кроме того, свинокомплексу будет оказана поддержка при строительстве электрической подстанции. Также мы субсидируем процентную ставку по кредитам и компенсируем затраты при закупке племенного поголовья», - отметил Александр Кучеренко.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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