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ВТБ вручит миллион рублей победителям гонки на традиционных нартах на Камчатке
Банк стал спонсором специальной премии в номинации «За верность традициям Севера». Её участники – каюры, которые идут в гонку на нартах, изготовленных традиционным способом коренных малочисленных народов Севера.
В этом году на участие в премии подали заявки три камчатских каюра и четыре спортсмена с Чукотки. Полуостров представляют Ярослав Адуканов, Герман Айначгин и Роман Мандятов, Чукотский автономный округ – Геннадий Томилов, Дмитрий Калявуквун, Захар Выквытке, Александр Долгодушев.
Лидеры номинации получат 500 тысяч рублей за первое место, 300 и 200 тысяч – за второе и третье места. Общий объем поддержки банком традиционной камчатской гонки составил 3 миллиона рублей.
Руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Камчатском крае Сергей Финке отметил: «Мы поддерживаем «Берингию» с удовольствием и пониманием важности популяризации традиционной, самобытной культуры полуострова. Ездовой спорт становится все более востребованным среди молодежи Камчатки, а значит, традиции действительно передаются и сохраняются. Для ВТБ честь принимать участие в этом большом деле».
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